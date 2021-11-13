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Боснія та Фінляндія рвуться на ЧС. Хто фаворит у матчі суперників збірної України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 листопада, 12:25
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Команді Олександра Петракова буде вигідна нічия у Зениці, проте експерти вважають балканську команду фаворитом зустрічі
Фінляндія - аутсайдер у битві з Боснією та Герцеговиною
Фінляндія - аутсайдер у битві з Боснією та Герцеговиною / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудуться матчі 9 туру кваліфікації на ЧС-2022. У групі D змагатимуться головні суперники збірної України у боротьбі за путівку до плей-офф. Збірна Боснії та Герцеговини на своєму полі прийме збірну Фінляндії .

Гра пройде на стадіоні "Біліно Поле" у Зениці. Початок – о 16:00. Тим часом букмекери назвали фаворита у боснійській битві.

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Боснія та Герцеговина – Фінляндія
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На їхню думку, фаворитом зустрічі є балканська команда. Ставка на перемогу "синьо-жовтих" оцінюється у 2.02, тоді як на гостей виставлений коефіцієнт у 4.15. Нічия ж пропонується із ймовірністю в 3.60.

Зазначимо, що експерти не вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.25, тоді як на "менше" можна поставити за 1.77.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.99. Крім цього, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Едін Джеко – 2.20
  • Теєму Пуккі – 3.20
  • Смаїл Превляк – 3.20
  • Ермедін Деміровіч – 3.50
  • Йоель Пох'янпало – 3.60
  • Кенан Кодро – 3.60
  • Маркус Форсс – 4.00
  • Міралем Пьяніч – 4.00

Також букмекери дали свій прогноз на майбутнього віцечемпіона квінтету. На їхню думку, Україна має найвищі шанси на друге місце у групі D. Коефіцієнт на це становить 2.35, тоді як на боснійців можна поставити за 2.80, а на Фінляндію – за 3.30.

На цей момент наша команда посідає 2 місце у групі, випереджаючи фінів та боснійців на 1 та 2 пункти відповідно. Проте наші суперники зіграли на матч менше і після сьогоднішньої очної дуелі зрівняються з нами по матчах.

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Лідером групи є Франція, яка сьогодні у разі домашньої перемоги над Казахстаном гарантує собі прямий вихід на ЧС. Зазначимо, що розв'язка в боротьбі за друге місце настане у вівторок, коли команда Петракова зіграє з Боснією, а Фінляндія прийме вже напевно невмотивовану Францію.

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Збірна України у четвер відіграла спаринг із Болгарією, який став підготовкою до вівторкової битви з боснійцями. Команди розписали нічию (1:1) в Одесі, а диво-голом наприкінці зустрічі відзначився Тарас Степаненко.

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