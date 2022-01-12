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Битва за путівку на "Уемблі": прогноз коментатора на матч Тоттенхем – Челсі

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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12 січня, 13:20
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Кирило Круторогов ставить те, що Челсі не виграє у Тоттенхема, але пройде у фінал. Анонс та прогноз на матч Кубка англійської ліги
Тоттенхем та Челсі розіграють путівку у фінал Кубка ліги
Тоттенхем та Челсі розіграють путівку у фінал Кубка ліги / Фото: Getty Images

Сьогодні, 12 січня, відбудеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. У лондонському дербі зійдуться Тоттенхем та Челсі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ТОТТЕНХЕМ – ЧЕЛСІ
12 січня, середа, о 21:45, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 3.05 – 3.55 – 2.33

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Лондонське дербі у матчі-відповіді півфіналу турніру. Перша зустріч на "Стемфорд Брідж" завершилася перемогою "синіх" (2:0). Антоніо Конте знову зустрінеться зі своєю колишньою командою, яку приводив до чемпіонства АПЛ та Кубка Англії.

Томас Тухель та Антоніо Конте битимуться у півфіналі Кубка англійської ліги
Томас Тухель та Антоніо Конте битимуться у півфіналі Кубка англійської ліги / Фото: REUTERS

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"Шпори" 14 разів доходили до цієї стадії Кубка ліги та шість разів зупинялися там, лише тричі здобувши трофей. Челсі 12 разів грали у півфіналі та сім разів виходили далі, вигравши чотири титули. На цей момент вони не програють у десяти матчах поспіль. Щоправда, половину звели до нічиїх.

Менді не допоможе через участь у Кубку Африки, Чілуелл цього сезону вже не зіграє, Джеймс і Чалоба травмовані, а участь Канте та Сілви під питанням через коронавірус.

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Тоттенхем не допоможуть травмовані Сон, Бергвейн і Ромеро. Якщо не брати до уваги технічної поразки від Ренна в Лізі конференцій, на своєму полі "шпори" не програють вісім матчів поспіль, вигравши останні три.

ПРОГНОЗ: Впевнений, що господарі не програють та заб'ють хоча б один гол. Чекаю нічию або їхню перемогу, але з виходом Челсі у фінал.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Тоттенхем не програє 1.64
  • Тоттенхем заб'є 1.37
  • прохід Челсі – 1.05

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