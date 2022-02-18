Анонс Дербі Турину: де дивитись матч Ювентус – Торіно та які шанси у команд

Кирило Круторогов ставить те, що Ювентус всуху обіграє сусідів по місту. Анонс та прогноз на поєдинок чемпіонату Італії

Ювентус готується до дербі. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Сьогодні у Серії А стартує 26 тур чемпіонату Італії. У єдиному матчі дня змагатимуться сусіди міста Ювентус і Торіно. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЮВЕНТУС – ТОРІНО

18 лютого, п'ятниця, о 21:45, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 1.64 – 3.90 – 5.90

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Дербі делла Моле або Туринське дербі буде 206 сумарно і 154 в чемпіонаті Італії. Відчутна перевага на користь Юве – 74 перемоги проти 35 за "биками" в елітному дивізіоні.

Але за останні 27 років Торіно виграло лише тричі за 35 зустрічей, ще сім виявилися нічийними. Тож "б'янконері" потужно домінують у протистояннях із сусідами по місту. У першому колі команда Алегрі перемогла мінімально (1:0).

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/ Фото: AFP

Ювентус не програє у чемпіонаті 11 турів поспіль. Але тричі з останніх шістьох зіграли внічию. Розташовуються на четвертому місці, випереджаючи Аталанту на два очки, але зігравши на матч більше. До лідера їм не вистачає дев'яти балів. Данило не зіграє через перебір карток, К'єлліні та К'єза все ще травмовані.

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Торіно – середняк Серії А, йдуть на 10-му місці, вилетіти не ризикують, а й на єврокубки, швидше, не претендують. В останніх трьох турах "бики" не перемогли жодного разу, зігравши внічию з Сассуоло та програвши спочатку Удінезе (0:2), а потім Венеції (1:2).

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На виїзді їхні справи взагалі не мають значення. З 11 гостьових матчів чемпіонату вони перемогли лише двічі та ще двічі зіграли внічию. Прат, Побега та Фарес травмовані, і це серйозні втрати для "биків".

ПРОГНОЗ: Усі аргументи на користь Ювентуса. Думаю, вони переможуть і не пропустять. Чекаю від Юве ІТБ 1,5. Не здивуюсь голу Влаховича.

Котирування Parimatch на ці результати: