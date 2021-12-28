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Головна Гра Кіберспорт

Зірка тріатлону: "Не люблю людей, які грають в іграшки на телефоні"

Любомир Луканюк
28 грудня, 16:54
Юлія Єлістратова розповіла, як ставиться до кіберспорту та пояснила чому їй шкода сучасних дітей

Учасниця Ігор 2008, 2012 і 2016 року

В останні роки Міжнародний олімпійський комітет активно вводить у програму Олімпіад молодіжні види спорту – брейк-данс, серфінг. Але водночас, Ігри позбавляються класики – боксу, важкої атлетики.

Що думає про це учасниця трьох Олімпійських ігор у тріатлоні Юлія Єлістратова?

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– Я за золоту середину. Прикро виключати вид спорту, де спортсмени приділили частину свого життя підготовці до Олімпійських ігор. З іншого боку, деякі види, які ми зараз не сприймаємо, можуть мати перспективу. Допустимо, тріатлон був включений до програми Олімпіад у 2000 році, а мені здається, що він був завжди. Важко визначити, за яким видом спорту майбутнє.

– Кіберспорт?

- Особисто у мене спорт асоціюється з фізичними навантаженнями чи вольовими якостями. Але я не хотіла б обговорювати цей момент.

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- Самі любите пограти у ігри на смартфоні?

- Ні. Абсолютно ні. Я не люблю людей, які грають у них. Це особисто моя думка. Я за живе спілкування. Мені трохи шкода нинішнє покоління підлітків. Я з такою насолодою досі згадую своє дитинство у дворі, і мені шкода дітей, які сидять у телефонах.

Повністю інтерв'ю з Юлією Єлістратовою читайте на нашому сайті.