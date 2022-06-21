Зірка ПСЖ виграв тисячі доларів на великому турнірі з покеру

Неймар любить пограти у покер із професіоналами / Фото: Pokernews

Вчора на Світовій серії покеру добіг кінця 41-й івент в режимі "турбо" по Безлімітному Холдему. Його переможцем став дилер казино Ремсі Стовалл.

Івент також проходив у режимі фрізауту, коли гравці могли зробити лише один вхід. Тому попадання у призи на ньому вважається ціннішим.

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Тест: Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру Неймара?

Серед 335 призерів турніру виявився і зірковий футболіст Неймар, який є найчастішим гостем на покерних івентах. Цього року форвард ПСЖ вперше приїхав на WSOP і встиг невдало зайти до івенту Лімітного Холдему за 10 тисяч.

Тепер же бразилець заплатив лише 1К і зумів зайняти аж 49 місце у турнірі. Це дозволило Неймару заробити перші свої призи на WSOP – 3,9 тисячі доларів.

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Мабуть, у футболіста набагато краще заходять онлайн-івенти. На початку року Неймар взяв призові одразу на кількох турнірів, а третя позиція в одному з них принесло форварду 125 тисяч доларів.