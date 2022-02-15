Зінченко виграє Лігу чемпіонів? Названі головні фаворити турніру

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні відновлюється Ліга чемпіонів двома матчами 1/8 фіналу. ПСЖ битиметься з Реалом, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Спортингу.

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал

Реклама

Загалом на дистанції залишилося 16 команд, які у форматі плей-офф визначать нового переможця турніру. Фінал Ліги чемпіонів призначено на 28 травня і відбудуться він повинен у Санкт-Петербурзі.

Тим часом букмекери оновили котирування на переможця ЛЧ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти Кубок над головою у Манчестер Сіті. На команду Пепа Гвардіоли виставлено коефіцієнт 3.75. Головними конкурентами манкуніанців є Баварія (4.50) і Ліверпуль (6.00).

КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ ІМОВІРНІСТЬ Манчестер Сіті 3.75 22% Баварія 4.50 18% Ліверпуль 6.00 15% Челсі 7.00 13% ПСЖ 9.00 10% Аякс 15.00 7% Реал 17.00 5% Манчестер Юнайтед 19.00 3% Ювентус 29.00 2,5% Атлетіко 34.00 1% Інтер 51.00 1,5% Вільярреал 151.00 1% Бенфіка 201.00 0,5% Лілль 251.00 0,45% Спортинг 301.00 0,3% Зальцбург 321.00 0.25%

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Челсі, який здолав у фіналі Манчестер Сіті. Єдиний гол у поєдинку тоді забив Кай Хаверц.