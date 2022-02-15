Зінченко виграє Лігу чемпіонів? Названі головні фаворити турніру

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images
Сьогодні відновлюється Ліга чемпіонів двома матчами 1/8 фіналу. ПСЖ битиметься з Реалом, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Спортингу.
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Загалом на дистанції залишилося 16 команд, які у форматі плей-офф визначать нового переможця турніру. Фінал Ліги чемпіонів призначено на 28 травня і відбудуться він повинен у Санкт-Петербурзі.
Тим часом букмекери оновили котирування на переможця ЛЧ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти Кубок над головою у Манчестер Сіті. На команду Пепа Гвардіоли виставлено коефіцієнт 3.75. Головними конкурентами манкуніанців є Баварія (4.50) і Ліверпуль (6.00).
|КОМАНДА
|КОЕФІЦІЄНТ
|ІМОВІРНІСТЬ
|Манчестер Сіті
|3.75
|22%
|Баварія
|4.50
|18%
|Ліверпуль
|6.00
|15%
|Челсі
|7.00
|13%
|ПСЖ
|9.00
|10%
|Аякс
|15.00
|7%
|Реал
|17.00
|5%
|Манчестер Юнайтед
|19.00
|3%
|Ювентус
|29.00
|2,5%
|Атлетіко
|34.00
|1%
|Інтер
|51.00
|1,5%
|Вільярреал
|151.00
|1%
|Бенфіка
|201.00
|0,5%
|Лілль
|251.00
|0,45%
|Спортинг
|301.00
|0,3%
|Зальцбург
|321.00
|0.25%
Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Челсі, який здолав у фіналі Манчестер Сіті. Єдиний гол у поєдинку тоді забив Кай Хаверц.