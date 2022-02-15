15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Головна Гра Букмекер

Зінченко виграє Лігу чемпіонів? Названі головні фаворити турніру

Анатолій Дерека
15 лютого, 18:20
Манчестер Сіті є основним претендентом на тріумф у головному клубному турнірі Європи. Прогноз букмекерів на перемогу у Лізі чемпіонів

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні відновлюється Ліга чемпіонів двома матчами 1/8 фіналу. ПСЖ битиметься з Реалом, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Спортингу.

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Загалом на дистанції залишилося 16 команд, які у форматі плей-офф визначать нового переможця турніру. Фінал Ліги чемпіонів призначено на 28 травня і відбудуться він повинен у Санкт-Петербурзі.

Тим часом букмекери оновили котирування на переможця ЛЧ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти Кубок над головою у Манчестер Сіті. На команду Пепа Гвардіоли виставлено коефіцієнт 3.75. Головними конкурентами манкуніанців є Баварія (4.50) і Ліверпуль (6.00).

КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ ІМОВІРНІСТЬ
Манчестер Сіті 3.7522%
Баварія 4.5018%
Ліверпуль 6.0015%
Челсі 7.0013%
ПСЖ 9.0010%
Аякс 15.007%
Реал 17.005%
Манчестер Юнайтед 19.003%
Ювентус 29.002,5%
Атлетіко 34.001%
Інтер 51.001,5%
Вільярреал 151.001%
Бенфіка 201.000,5%
Лілль 251.000,45%
Спортинг 301.000,3%
Зальцбург 321.000.25%

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Челсі, який здолав у фіналі Манчестер Сіті. Єдиний гол у поєдинку тоді забив Кай Хаверц.

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