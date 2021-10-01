Зал Слави покеру чекає на ювілейного члена. Головні кандидати і хто туди вже увійшов

Антоніо Есфандіарі, Патрік Антоніус та Майк Матусов - головні кандидати на місце в Залі Слави покеру

Вночі в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися в "місто гріхів", щоб поборотися за 88 золотих браслетів WSOP.

Разом з відкриттям серії стартувало і голосування за нового члена Залу Слави покеру (Poker Hall of Fame). Проголосувати за улюбленого гравця можуть і вболівальники.

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Об'єднання було створено в 1979 році Біллом Бініоном, власником одного з казино Вегаса. Хлопець вирішив зібрати разом найкращих покеристів світу.

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Щороку до HOF додавалося по кілька гравців, однак в минулому році організатори вирішили номінувати щорічно лише по одному покеристу, щоб в Зал Слави потрапляли лише найкращі.

На цей момент в HOF знаходяться 59 гравців, тому в кінці цього року буде оголошений ювілей член Залу Слави. Серед них, звичайно ж, знайшлося місце для справжніх легенд: Дойл Брансон, Філ Хельмут, Джонні Мосс, Даніель Негреану, Кріс Манімейкер та інші.

Як буде проходити голосування в цьому році? На сайті WSOP кожен любитель покеру може заповнити анкету, вказавши свого улюбленого гравця і причини, за якими він повинен потрапити в Зал Слави. Критерії відбору покеристів наступні:

гравцеві має бути не менше 40 років

гравець повинен зробити собі ім'я в іграх проти кращих опонентів

гравець повинен грати на високих лімітах

гравець повинен стабільно грати на протязі довгого часу

Крім того, в Зал Слави може бути включена особа, яка не грала в покер, але зробила великий внесок в розвиток покеру. Прийом заявок відкрито до 14 жовтня.

Після цього буде відібрано 10 найкращих учасників, які пройдуть до другого етапу. На ньому вже проголосують чинні члени Залу Слави, які й визначать нову зірку HOF.

Через вікового обмеження в цей клуб поки не зможуть потрапити такі легенди як Том Дван, Джастін Бономо, Філ Гальфонд і Брін Кенні. Серед фаворитів виділяють Патріка Антоніуса, Антоніо Есфандіарі, Елі Елезру та Майка Матусова.