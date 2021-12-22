Закрився в готелі через героїнову ламку: легендарний чемпіон світу святкує ювілей без наркотиків

Життя Грега Мерсона налагодилося після відмови від наркотиків / Фото: Pokeroff

Покер приносить успішним гравцям великі гроші, від яких вони втрачають голову і можуть піти неправильним шляхом. Так було з американським покеристом Грегом Мерсоном.

Вперше хлопець спробував марихуану у 17 років, а лише через півроку підсів на кокаїн. Грег зізнається, що вживав важкий наркотик до 19 років, доки не відчув, що досяг дна.

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Мерсона вигнали зі школи, позбавили грошей і він почав відчувати проблеми зі здоров'ям. Перша спроба кинути наркотики була невдалою, проте після серії невдач у 2011 році Грег взявся за голову, звернувшись за допомогою до друзів.

Під їх наглядом хлопець закрився в номері готелю Лас-Вегаса, сподіваючись пережити ломку. Потім американець пробув у реабілітаційному центрі, і йому стало краще. Плоди відмови від наркотиків Мерсон став отримувати через рік.

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У Головній події WSOP 2012 Грег став переможцем і зміг взяти приз у 8,5 мільйонів доларів. Мерсон зізнається, що на шляху до нормального життя йому допомогли покер та йога. І тепер американець святкує десятирічний ювілей без наркотиків.

Він продовжує грати в покер, але намагається жити й іншими сферами життя. Довгі сесії за овальним столом він проводить дуже рідко. Хлопець входить до ТОП-80 найуспішніших покеристів в історії, заробивши за свою кар'єру 11,4 мільйона.