Яремчук б'є за Україну: де дивитись матч Аякс – Бенфіка та хто фаворит

Наш патріот у Бенфіці - Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Бенфіка Романа Яремчука битиметься на виїзді з Аяксом. Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Аякс – Бенфіка? У прямій трансляції поєдинок буде доступний на Мегого . Тим часом букмекери назвали фаворита протистояння.

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На їхню думку, більше шансів на вихід до 1/4 фіналу має Аякс . Коефіцієнт на підсумковий успіх амстердамців становить всього 1.16 , а лісабонців – 5.79 .

Що ж до конкретного матчу, то перемога Аякса оцінюється у 1.38 , а успіх Бенфіки – у 7.50 . На нічию виставлено коефіцієнт 5.70 . Нагадаємо, що перша зустріч команд завершилася з рахунком 2:2.

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Аякс є лідером чемпіонату Нідерландів, випереджаючи ПСВ на два бали. А ось Бенфіка вже попрощалася з надією на золото. Лісабонці – треті з відставанням від лідера Порту в 12 очок.

Команди підходять до дуелі з мінімальними втратами. У Аякса недоступні Клайбер, Пасвер та Стекеленбург. Зі свого боку португальці не зможуть розраховувати на Лукаса Веріссіму та Сеферовича.