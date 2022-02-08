Отруйні змії проти зубастих вовків: прогноз на матч Інтер – Рома у Кубку Італії

Жозе Моуріньо та його Рома позмагаються із чинним чемпіоном Італії / Фото: REUTERS

Сьогодні у Кубку Італії стартує раунд 1/4 фіналу. На стадіоні "Сан-Сіро" змагатимуться Інтер та Рома. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР – РОМА

8 лютого, вівторок, о 22:00, Футбол 1

Котирування на результат: 1.61 – 4.40 – 5.20

Котирування Parimatch на прохід: 1.33 – 3.55

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У чвертьфінальному протистоянні кубка зійдуться колишня та нинішня команди Жозе Моуріньо. У попередньому раунді Інтер здолав Емполі в овертаймі (3:2), а Рома впоралася з Лечче (3:1).

Напередодні "неррадзурі" поступилися вдома Мілану в дербі (1:2), перервавши серію з чотирнадцяти турів без поразок у чемпіонаті та з 28 матчів без поразок у Серії А на своєму полі.

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Тепер їхня перевага від Наполі та Мілана скоротилася до одного очка, але команда Індзагі має гру в запасі. До втрат Госенса та Корреа приєднався новачок Феліпе Кайседо.

У грудні Інтер розніс римлян на "Стадіо Олімпіко" (3:0). У "вовків" нарешті намітилася позитивна тенденція у результатах. Вони не програють чотири матчі поспіль, щоправда, на вихідних втратили очки з Дженоа (0:0).

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Моурінью може задуматися про пропозицію з Нігерії / Фото: REUTERS

Навряд чи Моуріньо та компанія можуть бути задоволені сьомим місцем чемпіонату і підвищення по турнірних сходах є їхнім пріоритетом. До зони Ліги чемпіонів не вистачає шести балів. Спінаццола ще не залишив лазарет, а участь Діавара під питанням після його виступу на Кубку Африки.

ПРОГНОЗ: Інтер грає вдома, Інтер злий після поразки, та й просто сильніший за Рому. Думаю, Інтер переможе та не пропустить.

Котирування Parimatchна цей результат: