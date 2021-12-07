Взяти реванш і якомога голосніше грюкнути дверима! Прогноз експерта на матч Шахтар – Шериф

Роберто Де Дзербі та Юрій Вернидуб / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні – останній цього сезону матч "гірників" у Лізі чемпіонів. Дивитись онлайн матч Шахтар – Шериф можна на нашому сайті з 22:00 у вигляді текстової трансляції з відеоповторами голів.

Шахтар – Шериф

Ліга чемпіонів, 7 грудня, вівторок о 22:00, Мегого

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На жаль, із турнірного погляду цей матч нічого не вирішить на користь української команди. "Гірники" фінішують на останньому місці у групі, вперше за десять років залишившись без єврокубкової весни. Суперник із Молдови забезпечив собі місце у Лізі Європи і вище не стрибне.

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Для Шахтаря ця гра – питання престижу. Взяти реванш, якомога голосніше грюкнути дверима наостанок. Хоча, судячи зі слів Де Дзербі на передматчевій пресконференції, він планує довірити місце на полі молодим футболістам і тим, хто мало грав цього сезону ЛЧ.

Відповідно, в основному складі ми, радше за все, побачимо Корнієнка, Коноплю, Бондаря, ймовірно, Бондаренка, Судакова та Мудрика. Тим більше, що участь Алана Патріка, Фернандо та Майкона під питанням через пошкодження. Цікаво, чи вперше потрапить у заявку Мораєс і чи отримає ігровий час Коноплянка.

У Шерифа поза грою Кіабу та Яхшибоєв, а український тренер Юрій Вернидуб, зважаючи на все, сповнений бажанням знову дати бій Шахтарю. Варто нагадати, що перша зустріч цих команд у Тирасполі завершилася несподіваною перемогою господарів (2:0).

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ПРОГНОЗ. Думаю, Шахтар намагатиметься залишити гарне враження, цьому має сприяти індивідуальна мотивація молодих футболістів. Тому чекаю від "гірників" індивідуальний тотал быльше 1,5 та перемогу.

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