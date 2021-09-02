Виграє Золотий м'яч та програє Ювентусу фінал ЛЧ. Кар'єра Роналду в МЮ очима Football Manager

Football Manager передбачив кар'єру Роналду в Манчестер Юнайтед

Нещодавно один з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед. Футболіст підписав з манкуніанцями контракт за схемою 2+1.

/ Фото: REUTERS

Звичайно ж, всім фанатам португальця і МЮ вкрай цікаво, як складеться кар'єра Роналду на "Олд Траффорд". Ну а геймери вирішили просимулювати гру Кріштіану в Манчестері на відомій відеогрі Football Manager. І ось що вийшло!

СЕЗОН 2021/2022

АПЛ: 4 місце

Ліга чемпіонів: Виліт в 1/8 фіналу від Баварії

Показники CR7: 27 голів та 14 асистів

Кріштіану Роналду повертається до Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Перший сезон вийшов у Роналду круто. Португалець провів за МЮ 50 матчів і відзначився 41 результативною дією. Правда, Ман Юнайтед це не допомогло домогтися успіху. В АПЛ Юнайтед виявилися четвертими, а з Ліги чемпіонів вибули в 1/8 фіналу від Баварії (1:1 і 2:3).

Правда, при цьому FM прогнозує, що у 2022 році саме Роналду дістанеться Золотий м'яч. Можливо, португалець вразить публіку на ЧС-2022 в Катарі, а можливо все вирішить недавній побитий рекорд в іграх за збірну.

СЕЗОН 2022/2023

АПЛ: 1 місце

Ліга чемпіонів: виліт у фіналі від Ювентуса

Показники CR7 : 9 голів та 8 асистів

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Пауло Дібала. Фото REUTERS/Jennifer Lorenzini

Сезон 2022/2023 буде більш успішний для Манчестер Юнайтед. Команда обміняє в Ювентусі Марсьяля на Дібалу і зв'язка аргентинця з Роналду принесе "червоним дияволам" чемпіонство. CR7 оформить 9 голів, а Пауло – 7. Правда, прокляття буде переслідувати МЮ у фіналах.

Внутрішні кубки манкуніанці програють Ліверпулю у вирішальних іграх, а в Лізі чемпіонів МЮ дійде до фіналу, попутно помстившись Баварії за минулий сезон.

Правда, в Стамбулі Манчестеру буде протистояти Ювентус з Зіданом на чолі. Як підсумок, англійці програють 0:2, а останній гол у зустрічі заб'є ... Антоні Марсьяль!

СЕЗОН 2023/2024

АПЛ: 3 місце

Ліга чемпіонів: виліт в 1/8 фіналу від Реала

Показники CR7 : 7 голів та 8 асистів

Третій сезон виявиться останнім в кар'єрі Кріштіану і складеться він не дуже вдало. Команда втратить Де Хеа, Ван-Біссаку і Решфорда, а під основу буде куплений за 109 мільйонів нинішній гравець Астон Вілли Леон Бейлі. Саме він і витіснить Роналду зі старту!

/ Фото: instagram.com/cristiano

Португалець заб'є всього сім м'ячів за сезон, а МЮ займе лише третє місце в АПЛ. У Лізі чемпіонів команда без шансів програє Реалу з Соном і Левандовскі в 1/8 фіналу. Саме мадридці в майбутньому виграють цей турнір. Сам же Кріштіану стане помічником наставника і пропрацює на цій посаді лише рік.