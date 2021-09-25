Вперше після фіналу ЛЧ! Букмекери оцінили шанси Манчестер Сіті взяти реванш у Челсі

Томас Тухель та Пеп Гвардіола зустрінуться вперше після фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні стартує 6 тур чемпіонату Англії з футболу. У центральному матчі дня Челсі битиметься з Манчестер Сіті. Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок – о 14:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Челсі – Манчестер Сіті пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, шанси команд на перемогу практично рівні, але все ж з невеликою перевагою в бік господарів. Коефіцієнт на тріумф Челсі становить 2.72, на успіх Сіті – 2.88. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.35.

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Лондонська команда лідирує в АПЛ після п'яти турів, ділячи перше місце з Ліверпулем. До того ж підопічні Тухеля вже здобули трофей у новому сезоні, здолавши по пенальті Вільярреал в Суперкубку УЄФА.

Манчестер Сіті трохи відстав від лідерів чемпіонату Англії, закріпившись на п'ятій позиції. Підопічні Гвардіоли вже встигли втратити очки в іграх з Тоттенхемом та Саутгемптоном, а також поступитися Лестеру в боротьбі за Суперкубок Англії.

Челсі і Сіті в останній раз зустрічалися в кінці травня, коли команди зійшлися у фіналі Ліги чемпіонів. Тоді фаворитом бачилася манкуніанська команда, проте успіх у підсумку святкував Челсі завдяки єдиному голу у виконанні Кая Хаверца.

Історія зустрічей. Команди відіграли аж 168 очних поєдинків і невелика перевага на боці Челсі. Лондонці виграли 69 ігор, тоді як Сіті – на десять менше. Ще 40 зустрічей завершилися внічию.

Крім фіналу Ліги чемпіонів, команди ще тричі билися один з одним в минулому сезоні. У півфіналі Кубка Англії Челсі виявився сильнішим (1:0), тоді як в АПЛ команди обмінялися гостьовими перемогами (1:3 на "Стемфорд Брідж" і 1:2 на "Етіхад").

Де дивитись. У прямій трансляції матч Челсі – Манчестер Сіті буде показаний на телеканалі Setanta Sports, який доступний на сервісі OLL.TV.