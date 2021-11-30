У всьому винна футболка? Гравець із Фінляндії вкотре облажався на Світовій серії покеру

Йоні Йоукімайнен ніяк не може виграти браслет WSOP

Минулими вихідними у чеському Розвадові стартувала Світова серія покеру Європи. Організатори окреслили 15 турнірів, у яких розіграють золоті браслети. Не заважає проведенню серії та локдаун у Чехії.

Сьогодні вночі завершився сьомий івент Омаха PLO з бай-іном 5 тисяч євро. На турнір зареєструвалося 184 гравці, а в ITM потрапили одразу двоє українців. Денис Федоренко виявився 36-им, а Андрій Любовецький завершив на 60 місці.

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Переможцем став данець Максиміліан Клостермаєр. Покерист впевнено пройшов фінальну дистанцію та здолав у хедз-апі фіна Йоні Йоукімайнена. Це вже другий браслет у кар'єрі данця, перший йому також підкорився в Омаху два роки тому.

А ось для гравця з Фінляндії це вже 19-те попадання у призи на турнірах WSOP за весь час, проте браслет Йоні так і не здобув. Після поразки у дуелі Йоукімайнен дав інтерв'ю, в якому знайшов причину своєї поразки.

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"Думаю, футболка була знаком. Перший браслет доведеться почекати, але все гаразд. Далі граємо €25K NLH Platinum High Roller".

Забавно, що Йоні не лише посів друге місце у цій футболці, а й те, що у новому турнірі хайролерів фін йде на 11 місці. Як тут не повірити в карму?

Результати фінального столу WSOPE #7 5K Pot Limit Omaha:

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