Ветеран війни в Іраку виграв 4 мільйони доларів завдяки печінці з прогнозами

Печиво з передбаченням принесло американцеві 4 мільйони доларів / Фото: Getty Images

Днями в штаті Північна Кароліна було зірвано великий джекпот в онлайні. Його переможцем став місцевий пенсіонер Габріель Фієрро.

Житель містечка Корнеліус вирішив випробувати щастя у лотереї, купивши квиток Multiplier Mega Millions. До прогнозування номерів куль він підійшов нестандартно.

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У бланку Габріель вирішив відзначити числа, які отримав із печива із пророкуваннями. Їх він отримав у подарунок із ресторану з ресторану Red Bowl, який він часто відвідує із дружиною.

При цьому Фієрро купив квиток у лотерею, який коштував лише три долари. Додавши ще 1 долар зверху, він додав йому функції Multiplier, яка дозволила б виграшу помножитися в кілька разів.

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У результаті всі п'ять цифр 60-річного американця зайшли і він зумів виграти аж 4 мільйони доларів! При цьому сам виграш становитиме 1 млн, проте функція Multiplier збільшила приз у чотири рази.

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Фієрро є старшим сержантом у відставці. Він прослужив 32 роки в армії США і вийшов на пенсію як ветеран-інвалід бойових дій після перебування в Іраку.

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Про виграш щасливчик дізнався електронною поштою і відразу ж прибув до офісу лотереї. Щоправда, забрати у нього вийшло лише 2,84 мільйона, оскільки залишок пішов на сплату федеральних податків.