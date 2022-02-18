Верховна Рада легалізувала криптовалюти в Україні. Що це означає і до чого тут Зеленський

Криптовалюти незабаром будуть легалізовані в Україні

Верховна Рада України у другому читанні затвердила законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", який, по суті, дозволяє легалізувати криптовалюту. Його вже намагалися ухвалити раніше, але на законопроєкт накладав вето президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський: "Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це круто" / Фото: Офис Президента Украины

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Голова держави відправив його на доопрацювання. І ось тепер Рада знову проголосувала "за", зібравши 272 голоси серед народних депутатів. Закон відносить криптовалюти до категорії "фінансових послуг".

Це означає, що контролюватимуть їх Національний Банк України (НБУ), а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Цей закон встановлює поняття та правовий статус криптовалюти, а також відкриває можливість для здійснення угод із подібними активами в Україні.

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Після підписання Зеленським документа криптовалюти набудуть юридичного статусу, а учасники індустрії зможуть у суді захищати свої права. Також це відкриває Україну для міжнародних бірж, які зможуть пройти через державну реєстрацію та провадити діяльність.

Крім того, законопроєкт дозволить власникам біткоїну та іншої криптовалюти легально її обмінювати, вносити до декларацій та відкривати блокчейн-бізнес. Впродовж пів року НКЦПФР розробить реєстр бірж та інших постачальників послуг у криптовалютній сфері.