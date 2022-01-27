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В Україні відбудеться турнір з покеру за принципом Ліги чемпіонів. Формат та правила участі

Анатолій Дерека
27 січня, 17:02
Найбільший покер-рум України PokerMatch та Poker Competition League організують хедз-ап івент із гарантією 5 тисяч доларів. Розповідаємо, як взяти участь

PCL: Heads-Up PokerMatch Championship відбудеться з 2 лютого до 4 квітня / Фото: PokerMatch

У неділю у київському готелі Premier Palace завершилася перша велика серія року PokerMatch UA Millions. А вже у лютому покер-рум розпочне новий турнір PCL: Heads-Up PokerMatch Championship. Розповідаємо докладніше про цей захоплюючий івент.

ХТО ЗІГРАЄ

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Участь у PCL: Heads-Up PokerMatch Championship приймуть відомі покеристи та стримери, а також любителі цієї гри. П'ять місць у турнірі буде розіграно у двох сателітах (2-3 лютого), бай-ін яких складе всього 10 гривень.

ДАТА САТЕЛІТ ФОРМАТ Гарантія
2 лютого, 19:00Open Qualification Round #1 Heads-up MTT-шутаут2 квитки до групового раунду
3 лютого, 19:00Open Qualification Round #2 MTT (6-макс)3 квитки до групового раунду

ФОРМАТ

Змагання пройде у форматі хедз-апу, який нагадуватиме футбольну Лігу чемпіонів. У турнірі візьмуть участь 32 гравці, які будуть розділені на 8 груп по чотири учасники. Жеребкування пройде 4 лютого, під час неї буде розіграний ще один квиток до івенту.

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На груповій стадії учасники зіграють один проти одного у трьох турах. Кожен матч триватиме до п'яти перемог одного із гравців. При цьому, на відміну від Ліги чемпіонів, у плей-офф турніру потраплять усі учасники.

Після цього розпочнеться гра на виліт. У плей-офф гравцеві потрібно буде здолати суперника у шести хедз-апах, щоб пройти у наступну стадію.

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ПРИЗОВІ

PCL: Heads-Up PokerMatch Championship завершиться 4 квітня. У призах опиняться четверо найкращих покеристів, які розділять між собою призовий фонд 5 тисяч доларів. Половина від цієї суми дістанеться переможцю. Вся виграна сума буде виплачена гравцям у вигляді турнірних грошей на PokerMatch.

  • 1 місце – 2500 доларів + кубок
  • 2 місце – 1500 доларів + медаль
  • 3 місце – 750 доларів + медаль
  • 4 місце – 250 доларів

РОЗКЛАД

ДАТА СТАДІЯ
7-15 лютогоГруповий раунд, 1 тур
16-22 лютогоГруповий раунд, 2 тур
23 лютого – 6 березняГруповий раунд, 3 тур
7-14 березня1/16 фіналу
15-22 березня1/8 фіналу
23-27 березня1/4 фіналу
28-31 березня1/2 фіналу
1-4 квітняМатч за третє місце
1-4 квітняФінал