В Україні відбудеться турнір з покеру за принципом Ліги чемпіонів. Формат та правила участі

PCL: Heads-Up PokerMatch Championship відбудеться з 2 лютого до 4 квітня / Фото: PokerMatch
У неділю у київському готелі Premier Palace завершилася перша велика серія року PokerMatch UA Millions. А вже у лютому покер-рум розпочне новий турнір PCL: Heads-Up PokerMatch Championship. Розповідаємо докладніше про цей захоплюючий івент.
ХТО ЗІГРАЄ
Участь у PCL: Heads-Up PokerMatch Championship приймуть відомі покеристи та стримери, а також любителі цієї гри. П'ять місць у турнірі буде розіграно у двох сателітах (2-3 лютого), бай-ін яких складе всього 10 гривень.
|ДАТА
|САТЕЛІТ
|ФОРМАТ
|Гарантія
|2 лютого, 19:00
|Open Qualification Round #1
|Heads-up MTT-шутаут
|2 квитки до групового раунду
|3 лютого, 19:00
|Open Qualification Round #2
|MTT (6-макс)
|3 квитки до групового раунду
ФОРМАТ
Змагання пройде у форматі хедз-апу, який нагадуватиме футбольну Лігу чемпіонів. У турнірі візьмуть участь 32 гравці, які будуть розділені на 8 груп по чотири учасники. Жеребкування пройде 4 лютого, під час неї буде розіграний ще один квиток до івенту.
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На груповій стадії учасники зіграють один проти одного у трьох турах. Кожен матч триватиме до п'яти перемог одного із гравців. При цьому, на відміну від Ліги чемпіонів, у плей-офф турніру потраплять усі учасники.
Після цього розпочнеться гра на виліт. У плей-офф гравцеві потрібно буде здолати суперника у шести хедз-апах, щоб пройти у наступну стадію.
ПРИЗОВІ
PCL: Heads-Up PokerMatch Championship завершиться 4 квітня. У призах опиняться четверо найкращих покеристів, які розділять між собою призовий фонд 5 тисяч доларів. Половина від цієї суми дістанеться переможцю. Вся виграна сума буде виплачена гравцям у вигляді турнірних грошей на PokerMatch.
- 1 місце – 2500 доларів + кубок
- 2 місце – 1500 доларів + медаль
- 3 місце – 750 доларів + медаль
- 4 місце – 250 доларів
РОЗКЛАД
|ДАТА
|СТАДІЯ
|7-15 лютого
|Груповий раунд, 1 тур
|16-22 лютого
|Груповий раунд, 2 тур
|23 лютого – 6 березня
|Груповий раунд, 3 тур
|7-14 березня
|1/16 фіналу
|15-22 березня
|1/8 фіналу
|23-27 березня
|1/4 фіналу
|28-31 березня
|1/2 фіналу
|1-4 квітня
|Матч за третє місце
|1-4 квітня
|Фінал