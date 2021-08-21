21 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Минай 0
21 серпня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
21 серпня 19:30
Дніпро-1 2
Рух 0
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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У світі покеру намічається новий челендж – Ден Кейтс має намір зробити шашлик з противника

Анатолій Дерека
21 серпня, 22:05
Американець впевнений, що швидко розбереться з Філом Гальфондом в хедз-ап битві з Омахи

Ден Кейтс готовий розібратися з Філом Гальфондом

В кінці минулого року відомий хайролер Ден Кейтс на деякий час пішов з покеру. Причиною такого рішення стало бажання зайнятися благодійністю і кіновиробництвом.

Однак, схоже, що тепер американець готовий повернутися в покер. Головним стимулом для цього став можливий хедз-ап челлендж проти Філа Гальфонда. Про це Кейтс заявив на подкасті у Брендона Адамса.

"Я вирішив прийняти виклик Гальфонда, тому що він просто здається таким славним хлопцем, який завжди все робить правильно і ніколи не злиться.

Але я бачу все його л*йно. Я знаю, хто ти є насправді. Йому потрібен хтось, хто надере його дупу".

Після цього Ден додав скандальний запис в Twitter: "Я зроблю з тебе шашлик, Філ Гальфонд". Його опонент зробив ретвіт повідомлення і лише коротко дописав: "Люблю Кейтса".

Поки ж дата їх матчу невідома. Умови ж передбачають дуель з Омахи PLO з бай-інами 100/200 євро. Дистанція невелика – лише 2 500 роздач.

Гальфонд і Кейтс вже грали один проти одного в травні минулого року. Тоді за 754 роздачі за тими самими умовами Омахи Філ виграв у Кейтса 86,8 тисячі євро.

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