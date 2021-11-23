В Індії заборонять приватну криптовалюту

Правління Індії відмовиться від приватних криптовалют
В ході зимової скликання зимової сесії парламента Індії, яка відкриється 29 листопада і буде тривати до 23 грудня, планується заборонити більшість "праватних криптовалют", а натомість створити єдину – державну криптовалюту.
"Створити сприятливу основу для розробки офіційної цифрової валюти, яку буде випущено Резервним банком Індії. Законопроект також спрямований на заборону всіх приватних криптовалют в Індії, проте припускає певних винятків для просування базової технології та її використання",- говориться в описі законопроекту "Про криптовалюти та регулювання офіційних цифрових валют"
Законопроект також створить "посередню основу" для створення офіційної цифрової валюти для країни.
Такі дії допоможуть владі Індії тримати монополію на створення криптовалюти в своїх рука.
Варто зазначити, що кілька зірок Боллівуду, зокрема легендарний Амітабх Баччан, Аюшманн Хуррана і Ранвір Сінгх, які знялися в кількох найбільших блокбастерах країни, просували торгівлю криптовалютою в телевізійній та газетній рекламі.