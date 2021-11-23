23 листопада 78’
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Гра Крипто

В Індії заборонять приватну криптовалюту

Юлія Сениско
23 листопада, 21:20
Правління країни представить законопроект про регулювання ринка цифрових технологій

Правління Індії відмовиться від приватних криптовалют

В ході зимової скликання зимової сесії парламента Індії, яка відкриється 29 листопада і буде тривати до 23 грудня, планується заборонити більшість "праватних криптовалют", а натомість створити єдину – державну криптовалюту.

/ Фото: freepik.com

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"Створити сприятливу основу для розробки офіційної цифрової валюти, яку буде випущено Резервним банком Індії. Законопроект також спрямований на заборону всіх приватних криптовалют в Індії, проте припускає певних винятків для просування базової технології та її використання",- говориться в описі законопроекту "Про криптовалюти та регулювання офіційних цифрових валют"

Законопроект також створить "посередню основу" для створення офіційної цифрової валюти для країни.

Що дасть українцям легалізація віртуальних активів / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

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Такі дії допоможуть владі Індії тримати монополію на створення криптовалюти в своїх рука.

ОАЕ виводять на ринок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Варто зазначити, що кілька зірок Боллівуду, зокрема легендарний Амітабх Баччан, Аюшманн Хуррана і Ранвір Сінгх, які знялися в кількох найбільших блокбастерах країни, просували торгівлю криптовалютою в телевізійній та газетній рекламі.