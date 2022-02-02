Усик вирушив підкорювати футбол: чи заб'є боксер за Полісся у Туреччині?

Олександр Усик зіграє на WInter Cup 2022
Вже завтра у Туреччині стартує товариський турнір Winter Cup 2022. Його учасниками стануть чотири українські команди – Верес, Чорноморець, Металіст та Полісся.
За житомирську команду в івенті зіграє український боксер Олександр Усик. Спортсмен уже оголосив, що 3 лютого він дебютує у футболці Полісся у матчі проти Вереса.
Тим часом букмекерська компанія Parimatchвже приймає ставки на успіхи Усика у футболі. Наприклад, на те, що Олександр хоч раз вийде в стартовому складі, виставлений коефіцієнт 4.00. Якщо ж вірите, що Усик зіграє повний тайм, то ймовірність цього – 5.50.
Також можна передбачити його результативні дії у матчах Winter Cup. Гольова передача оцінюється у 4.20, тоді як гол – у 4.50. До речі, Полісся є головним аутсайдером змагання. У кожному зі своїх трьох матчів житомирська команда є андердогом.
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Полісся – Верес
|3.15
|3.65
|2.10
|Полісся – Чорноморець
|3.00
|3.60
|2.20
|Полісся – Металіст
|4.90
|4.10
|1.60