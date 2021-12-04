4 грудня 28’
Верес 0
Динамо 1
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
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Колос --
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5 грудня 19:30
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
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Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Помер 40-річний покерист Дасті Шмідт. Він пережив серцевий напад і розривав в онлайні

Андрій Трофімов, Анатолій Дерека
4 грудня, 13:30
Американський онлайн-покерист не зумів побудувати кар'єру в гольфі, але в онлайн-покері він був одним із найкращих

Помер покерист Дасті Шмідт / Фото: Pokeroff

Покерний світ зазнав нових втрат. На 41-му році з життя пішов американський гравець Дасті Шмідт на прізвисько "Leatherass". Причини смерті невідомі.

Сумну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив професійний гольфіст та друг американця Кевін На. Сам Дасті також розпочинав кар'єру в гольфі, але змушений був її припинити через серцевий напад у 23 роки.

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Саме тоді Шмідт і познайомився з онлайн-покером. Друзі гравця відзначали його працездатність та вміння витримувати довгі дистанції.

Всього в онлайні американець відіграв понад 10 мільйонів роздач і заробив близько 3 мільйонів доларів. Якось Дасті навіть провів дві зміни по 24 години, коментуючи онлайн-івент.

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У живих турнірах Шмідт особливо не був помічений, вигравши лише 27 тисяч. Крім того, Дасті написав кілька книг по покеру, а однією з них дав гучну назву "Не слухайте Філа Хельмута".