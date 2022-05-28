Український спортсмен став призером турніру з покеру у США

Денис Шафіков - один із найкращих покеристів України
Світова серія покеру продовжує свою подорож центрами ігрової індустрії США. Вчора добіг кінця Main Event на WPT Choctaw Championship у місті Дюрант.
Бай-ін події становив лише 3800 доларів, що дозволило зібрати аж 787 входів та наростити призовий фонд до 2,7 мільйона. У призах опинилася топ-сотня гравців.
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Майже всі вони представляли США чи Канаду, а єдиним європейцем у компанії призерів був українець Денис Шафіков. Покерист зайняв 38 місце, що дозволило йому заробити 13 тисяч.
Чемпіоном став американський хайроллер Чанс Корнут. У хедз-апі йому протистояв не такий досвідчений гравець Кріс Бакнер і Чанс здобув перемогу на досвіді. Втім, Бакнер навряд чи засмутився, адже приз у 320К став найбільшим у його кар'єрі.
Сам Корнут виграв майже півмільйона і довів свою загальну суму доходу від покеру до 10,3 мільйони. Це дозволяє йому посісти 103 місце в рейтингу All Time Money List.
Результати фінального столу WPT Choctaw Championship:
- Чанс Корнут – 486,6 тис. доларів
- Кріс Бакнер – 320 тис. доларів
- Рей Картомі – 235 тис. доларів
- Джеймс Хандт – 175 тис. доларів
- Крістен Бікнелл – 135 тис. доларів
- Джеймс Макі – 101 тис. доларів
- Анес Пурі – 78 тис. доларів
- Артур Морріс – 61 тис. доларів