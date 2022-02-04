Український покер-рум назвав імена трьох резидентів. Хто вони і чим займатимуться

Михайло Потьомкін (ліворуч), Яна Горська (по центру) та Ілля Лапідус (праворуч) / Фото: PokerMatch

Український покер-рум PokerMatch продовжує поповнювати свою команду новими крутими особами. Минулого літа рум представив трьох експертів, а вже восени затвердив шоумена Дядю Жору та чемпіона WSOPE Михайла Гутого як амбасадорів.

Сьогодні PokerMatch назвав імена трьох резидентів, які популяризуватимуть спортивний покер у різних сферах життя. Ними стали Ілля Лапідус, Яна Горська і Михайло Потьомкін. Пропонуємо познайомитись з ними ближче.

Реклама

Одесит Ілля Лапідус під ніком ZippO є молодим репером із немаленькою армією фанатів. На його YouTube-канал підписано понад 30 тисяч шанувальників, а треки з кожним днем набирають популярності. На PokerMatch Ілля грає під ніком zmusic та розглядає гру як хобі.

Реклама

На відміну від ZippO, Яна Горська вже давно у покері й починає робити перші кроки у професійній кар'єрі. Дівчина вже брала участь у турнірах PokerMatch UA Millions в Одесі та Києві й тепер планує напрацювати скіл, щоб поїхати на WSOP.

На PokerMatch Горська грає під ніком YaFirst. Що ж до життя поза овальним столом, то Яна є майстром спорту міжнародного класу зі спортивних танців, гонщицею та трейдером криптовалют.

Реклама

Своєю чергою Михайло Потьомкін вже досяг непоганих висот у покері. Гравця під ніком BlackStack94 можна назвати майстром кеш-ігор. Також Михайло веде популярний блог про покер на GipsyTeam.

Наприкінці минулого року Потьомкін виграв топовий хедз-ап турнір на PokerMatch. Крім того, він є не лише покеристом, а й дипломованим поліграфологом.