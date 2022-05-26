28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Український криптоінвестор вперше сів за стіл для покеру та виграв майже півмільйона

Анатолій Дерека
26 травня, 16:57
Денис Хомлявий вдало зайшов у турнір хайролерів на Triton Poker Open і одразу посів друге місце

Денис Хомлявий вдало дебютував у покері

У Мадриді триває найпрестижніша покерна серія Triton Poker Open. Добіг кінця івент №10, де у грі з Безлімітного Холдему змагалися 28 гравців.

Бай-ін становив 50 тисяч, а призовий фонд з урахуванням реентрі становив 1,85М. Серед учасників турніру був і українець Денис Хомлявий, котрий ледь не дістався перемоги.

Реклама

Читайте також: Найкращий покерист України вирушить до Лас-Вегасу для гуманітарної допомоги Україні

Українець упевнено потрапив у призову топ-шістку і навіть був чіплідером. Однак у хедз-апі наш співвітчизник програв майстровішому спортсмену з Угорщини Ласло Буйташу.

Тим не менш, друге місце дозволило Хомлявому заробити 455,7 тисяч доларів. Це перший успіх Дениса, оскільки раніше він рідко грав у покер і лише стежив за турнірами. Головним способом заробітку українця є інвестиції у криптовалюти.

Реклама

Результати фінального столу NLH 8-Handed Turbo:

  1. Ласло Буйташ – 661,5 тис. доларів
  2. Денис Хомлявий – 455,7 тис. доларів
  3. Стівен Чидвік – 291,3 тис. доларів
  4. Віктор Малиновський – 223,1 тис. доларів
  5. Джеремі Осмус – 174,3 тис. доларів
  6. Балі Гі – 136,5 тис. доларів