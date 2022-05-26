Український криптоінвестор вперше сів за стіл для покеру та виграв майже півмільйона

Денис Хомлявий вдало дебютував у покері
У Мадриді триває найпрестижніша покерна серія Triton Poker Open. Добіг кінця івент №10, де у грі з Безлімітного Холдему змагалися 28 гравців.
Бай-ін становив 50 тисяч, а призовий фонд з урахуванням реентрі становив 1,85М. Серед учасників турніру був і українець Денис Хомлявий, котрий ледь не дістався перемоги.
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Українець упевнено потрапив у призову топ-шістку і навіть був чіплідером. Однак у хедз-апі наш співвітчизник програв майстровішому спортсмену з Угорщини Ласло Буйташу.
Тим не менш, друге місце дозволило Хомлявому заробити 455,7 тисяч доларів. Це перший успіх Дениса, оскільки раніше він рідко грав у покер і лише стежив за турнірами. Головним способом заробітку українця є інвестиції у криптовалюти.
Результати фінального столу NLH 8-Handed Turbo:
- Ласло Буйташ – 661,5 тис. доларів
- Денис Хомлявий – 455,7 тис. доларів
- Стівен Чидвік – 291,3 тис. доларів
- Віктор Малиновський – 223,1 тис. доларів
- Джеремі Осмус – 174,3 тис. доларів
- Балі Гі – 136,5 тис. доларів