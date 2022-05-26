Український криптоінвестор вперше сів за стіл для покеру та виграв майже півмільйона

Денис Хомлявий вдало дебютував у покері

У Мадриді триває найпрестижніша покерна серія Triton Poker Open. Добіг кінця івент №10, де у грі з Безлімітного Холдему змагалися 28 гравців.

Бай-ін становив 50 тисяч, а призовий фонд з урахуванням реентрі становив 1,85М. Серед учасників турніру був і українець Денис Хомлявий, котрий ледь не дістався перемоги.

Реклама

Читайте також: Найкращий покерист України вирушить до Лас-Вегасу для гуманітарної допомоги Україні

Українець упевнено потрапив у призову топ-шістку і навіть був чіплідером. Однак у хедз-апі наш співвітчизник програв майстровішому спортсмену з Угорщини Ласло Буйташу.

Тим не менш, друге місце дозволило Хомлявому заробити 455,7 тисяч доларів. Це перший успіх Дениса, оскільки раніше він рідко грав у покер і лише стежив за турнірами. Головним способом заробітку українця є інвестиції у криптовалюти.

Реклама

Результати фінального столу NLH 8-Handed Turbo: