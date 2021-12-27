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Український гравець бився з Неймаром у покер та отримав втішні призові

Анатолій Дерека
27 грудня, 20:30
Павло Колінковський вирішив битися з бразильською зіркою футболу у покер, проте не зумів нав'язати форварду боротьбу

Павло Колінковський не зумів поборотися з Неймаром за перемогу в турнірі з покеру / Фото: Getty Images

Зірка збірної Бразилії та ПСЖ Неймар продовжує запалювати не лише у футболі, а й у покері. Раніше гравець зізнавався, що після завершення кар'єри футболіста має намір стати професійним покеристом.

Поки що бразилець катає в онлайні. Днями бразилець взяв участь в івенті хайролерів із відносно невеликим бай-іном – 1050 доларів. На івент заявилося 15 гравців, серед яких був і українець Павло Колінковський.

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У призи попадали лише двоє, проте гравці могли заробити гроші за вибивання опонентів. У результаті Павло посів лише дев'яте місце, проте за два нокаути отримав 250 доларів.

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Сам же Неймар упіймав птаха удачі за хвіст і став переможцем івенту. Лише завдяки баунті бразилець заробив 4,6 тисячі доларів, а разом із призами призові Неймара склали 8,3К.

До речі, на турнір також заявився відомий британський онлайн-гравець Патрік Леонард, проте гравець став головним невдахою, посівши останнє 15 місце.