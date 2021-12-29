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Українець обійшов понад тисячу суперників в онлайні та виграв 42 тисячі доларів

Анатолій Дерека
29 грудня, 11:50
Дмитро Шубєнок посів 15 місце на турнірі MILLIONS Online, що дозволило йому підняти чималі призові

Дмитро Шубенок посів 15 місце в онлайн-івенті

Під кінець року багато покерних офлайн-івентів вирішили піти на канікули, тоді як в інтернеті життя продовжує кипіти. Сьогодні підійде до кінця турнір MILLIONS Online, що проводиться одним з онлайн-румів.

Вхід у турнір коштував чималих 5300 доларів, але це не завадило зібрати аж 1041 вхід. Одним із найкращих гравців івенту став українець Дмитро Шубенок.

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Наш співвітчизник зупинився за кілька кроків від фінального столу, вилетівши на 15 місці. Щоправда, це не завадило йому заробити аж 42 тисячі доларів.

Шубенок нечасто грає в офлайні, віддаючи перевагу турнірам в інтернеті. Загалом у "живих" турнірах Дмитро виграв близько 13 тисяч доларів. Фіналка MILLIONS Online пройшла цієї ночі, коли дев'ять покеристів розіграли головні призові турніру.

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Чіплідером перед вирішальною стадією був канадець Себастьян Сікорський, який у підсумку посів 3 місце. Переможцем став Раміро Петроне. Здолавши в хедз-апі Хуана Домінгеса, аргентинець поповнив свій рахунок на 859 тисяч доларів.