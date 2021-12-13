Українець наробив галасу в казино Лас-Вегаса, ледь не вигравши турнір з покеру

Руслан Рогожин круто виступив на турнірі у Лас-Вегасі / Фото: Pokeroff

Минулого тижня у Лас-Вегасі у великому казино Wynn стартувала серія турнірів Wynn Winter Classic . Організатори запланували до кінця року 11 турнірів із бай-іном від 400 до 5300 доларів, а також кілька сателітів до Головної події.

На вихідних добіг кінця другий івент з Безлімітному Холдему з найдешевшим внеском 400 доларів. Організатори встановили гарантію 40 тисяч доларів, проте 140 учасників дозволили побити її із запасом (48,3К). За фінальний стіл потрапило 9 гравців, із яких п'ятеро були американцями.

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Втім, до хедз-апу дійшли представники Європи – іспанець Давид Перес та українець Руслан Рогожин. Наш співвітчизник не зміг нав'язати піренейцеві боротьбу за титул, а тому задовольнявся другим місцем.

Це дозволило Руслану заробити 10,6 тисячі гривень. Відмітимо, що всього в "живих" івентах Рогожин виграв 129,7 тисячі доларів, а цього сезону чотири рази потрапляв до ITM на Світовій серії покеру.

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Результати фінального столу Event #2 Wynn Winter Classic NLH: