Україна прощається із єврокубками. Прогноз експерта на матч Зоря – Буде-Глімт

Зоря (Луганськ) / Фото: Getty Images

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч Ліги конференцій між луганською Зорею та норвезьким Буде-Глімтом, який стане останньою грою українських клубів у нинішньому євросезоні. Онлайн Зоря – Буде-Глімт доступний на нашому сайті.

Зоря – Буде-Глімт: де дивитись матч

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Зоря – Буде-Глімт

Ліга конференцій, четвер, 9 грудня, о 19:45, Мегого

Луганці слідом за Шахтарем та Динамо прощаються з єврокубками. Шанси на прохід до наступного раунду були втрачені раніше, тому матч із норвезькою сенсацією також перетворився на формальність і хіба що боротьбу за престиж.

Вони посядуть третє місце завдяки двом перемогам над болгарським ЦСКА. А Буде-Глімт фінішує першим у разі перемоги у Запоріжжі або навіть у разі поразки та неперемоги Роми у Софії. Нічия в Україні та перемога римлян виведе італійців на першу сходинку.

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Зоря після двох поразок здобула дві мінімальні та дуже непрості перемоги над Інгульцем та Чорноморцем, тому оцінити її нинішній реальний стан вкрай непросто. Здається, що через дуже обмежений кадровий ресурс команда досить втомлена. А на вихідних на неї чекає складний та важливий матч чемпіонату проти Динамо.

Буде-Глімт не програє у 24 матчах, обігравши, зокрема, Рому 6:1. У першій зустрічі норвежці перемогли команду Скрипника 3:1.

ПРОГНОЗ. Не надто віриться у перемогу луганців – їм просто нема сенсу докладати для цього надмірних зусиль. А просто впоратися із цим суперником не вдасться. Отже, нічия стала б цілком адекватним завершенням євросезону для команди Скрипника. Гадаю, заб'ють обидві команди.

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