Україна обіграє Боснію, але не поїде на ЧС-2022. Прогноз букмекерів на матч року

Україна битиметься з Боснією та Герцеговиною в останньому поєдинку 2021 року / Фото: Getty Images, УАФ
Сьогодні відбудеться останній поєдинок року за участю збірної України з футболу. Команда Олександра Петракова зіграє в гостях зі збірною Боснії та Герцеговини. Зустріч пройде на стадіоні "Біліно Поле" у Зениці.
Онлайн матчу Україна – Боснія буде доступний у нас на сайті. Початок – о 21:45. Тим часом букмекери назвали фаворита у цій надважливій битві.
На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Олександра Петракова. Ставки на перемогу України варіюються навколо 1.80, тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вище 4.54. Нічия ж оцінюється приблизно у 3.70.
|Компанія
|Боснія
|Нічия
|Україна
|Parimatch
|4.70
|3.70
|1.80
|Favbet
|4.75
|3.80
|1.79
|Vbet
|4.66
|3.66
|1.77
|1xbet
|4.54
|3.80
|1.86
|Marsbet
|4.90
|3.75
|1.80
Також експерти припускають, що у матчі не буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.01, тоді як на "менше" можна поставити за 1.87.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.83. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Роман Яремчук – 2.30
- Андрій Ярмоленко – 2.85
- Артем Довбик – 2.85
- Руслан Маліновський – 3.20
- Віктор Циганков – 3.55
- Смаїл Превляк – 4.50
- Міралем П'яніч – 4.50
- Олександр Зінченко – 5.00
- Тарас Степаненко – 5.00
- Мирослав Стеванович – 5.00
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- Україна виграє у 2 і більше голів – 2.99
- буде пенальті – 3.30
- заб'є гол гравець із заміни – 3.30
- червона картка – 5.50
- буде автогол – 9.00
Наша команда йде на третьому місці у групі D, відстаючи від Фінляндії на два очки. Отже, доля путівки до плей-офф відбору на ЧС-2022 залежить не лише від нашої збірної. Перемога фінів над Францією гарантує підопічним Маркку Канерви друге місце.
До речі, букмекери не вірять, що Україна займе друге місце у групі. Коефіцієнт на прохід підопічних Петракова до плей-офф дорівнює 2.15, тоді як на Фінляндію можна поставити за 1.65.
При цьому в паралельному матчі Франція також є явним фаворитом зустрічі (1.71 проти 5.20 на фінів та 3.85 на нічию). До речі, Боснія та Герцеговина вже провалила завдання виходу на Мундіаль і поєдинок з нашою командою буде для підопічних Пєтєва чистою формальністю.
Зазначимо, що це буде лише друга зустріч українців та боснійців в історії. Перша пройшла місяць тому у Львові та завершилася нічийним результатом (1:1).