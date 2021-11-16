Україна обіграє Боснію, але не поїде на ЧС-2022. Прогноз букмекерів на матч року

Україна битиметься з Боснією та Герцеговиною в останньому поєдинку 2021 року / Фото: Getty Images, УАФ

Сьогодні відбудеться останній поєдинок року за участю збірної України з футболу. Команда Олександра Петракова зіграє в гостях зі збірною Боснії та Герцеговини. Зустріч пройде на стадіоні "Біліно Поле" у Зениці.

Онлайн матчу Україна – Боснія буде доступний у нас на сайті. Початок – о 21:45. Тим часом букмекери назвали фаворита у цій надважливій битві.

Реклама

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Олександра Петракова. Ставки на перемогу України варіюються навколо 1.80, тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вище 4.54. Нічия ж оцінюється приблизно у 3.70.

Компанія Боснія Нічия Україна Parimatch 4.70 3.70 1.80 Favbet 4.75 3.80 1.79 Vbet 4.66 3.66 1.77 1xbet 4.54 3.80 1.86 Marsbet 4.90 3.75 1.80

Також експерти припускають, що у матчі не буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.01, тоді як на "менше" можна поставити за 1.87.

Реклама

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.83. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Роман Яремчук – 2.30

Андрій Ярмоленко – 2.85

Артем Довбик – 2.85

Руслан Маліновський – 3.20

Віктор Циганков – 3.55

Смаїл Превляк – 4.50

Міралем П'яніч – 4.50

Олександр Зінченко – 5.00

Тарас Степаненко – 5.00

Мирослав Стеванович – 5.00

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

Україна виграє у 2 і більше голів – 2.99

буде пенальті – 3.30

заб'є гол гравець із заміни – 3.30

червона картка – 5.50

буде автогол – 9.00

Наша команда йде на третьому місці у групі D, відстаючи від Фінляндії на два очки. Отже, доля путівки до плей-офф відбору на ЧС-2022 залежить не лише від нашої збірної. Перемога фінів над Францією гарантує підопічним Маркку Канерви друге місце.

Реклама

До речі, букмекери не вірять, що Україна займе друге місце у групі. Коефіцієнт на прохід підопічних Петракова до плей-офф дорівнює 2.15, тоді як на Фінляндію можна поставити за 1.65.

При цьому в паралельному матчі Франція також є явним фаворитом зустрічі (1.71 проти 5.20 на фінів та 3.85 на нічию). До речі, Боснія та Герцеговина вже провалила завдання виходу на Мундіаль і поєдинок з нашою командою буде для підопічних Пєтєва чистою формальністю.

Збірна України / Фото: Reuters

Зазначимо, що це буде лише друга зустріч українців та боснійців в історії. Перша пройшла місяць тому у Львові та завершилася нічийним результатом (1:1).