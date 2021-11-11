Україна не має проблем у матчі з Болгарією. Її найкращі роки залишилися позаду

Олександр Петраков має намір здобути другу перемогу біля керма збірної України саме в Одесі / Фото: Getty Images, УАФ

Сьогодні відбудеться товариський поєдинок за участю нашої національної команди. Збірна України на своєму полі зустрінеться зі збірною Болгарії. Гра проходитиме на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок – о 19:30.

Реклама

Онлайн-трансляція матчу Україна – Болгарія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита в одеській битві.

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Олександра Петракова. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" варіюються навколо 1.55, тоді як на гостей виставлений коефіцієнт приблизно в 6.00. Нічия ж оцінюється в 4.10.

Реклама

Компанія Україна Нічия Болгарія Parimatch 1.57 4.10 6.50 Favbet 1.56 4.15 6.40 Vbet 1.55 4.30 6.50 1xbet 1.58 4.10 5.85 Marsbet 1.50 3.80 6.30

Зазначимо, що експерти не вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.87.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.01. Крім цього, букмекери визначили найімовірніших авторів голів, серед яких більшість представляють українську команду:

Реклама

Роман Яремчук – 2.00

Андрій Ярмоленко – 2.40

Артем Довбик – 2.62

Данило Сікан – 2.90

Руслан Малиновський – 2.90

Віктор Циганков – 3.00

Віталій Буяльський – 3.30

Олександр Зубков – 3.30

Микола Шапаренко – 3.50

Георгі Мінчев – 4.00

Денис Гармаш – 4.00

Атанас Ілієв – 4.00

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

Україна виграє у 2 і більше голів – 2.57

буде пенальті – 3.00

матч пройде без карток – 7.80

червона картка – 8.50

буде автогол – 9.00

один із гравців оформить хет-трик – 17.00

Поєдинок із болгарами стане для України передостаннім цього року і якоюсь підготовкою до головного бою осені – протистояння з Боснією та Герцеговиною у боротьбі за путівку у стикові матчі на ЧС-2022.

Поки що наша команда посідає друге місце у групі, випереджаючи фінів та боснійців на 1 та 2 пункти відповідно. Проте наші суперники зіграли на матч менше.

Наш суперник Болгарія вже втратила шанси на вихід на катарський Мундіаль. Команда Ясена Петрова йде на третьому місці у групі С і вже не має змоги посунути Швейцарію чи Італію з топ-позицій квінтету.

Зазначимо, що славні роки болгарського футболу залишилися позаду. Команда сім разів брала участь на чемпіонатах світу, а 1994 року навіть посіла на ньому 4 місце разом з такими зірками як Стоїчков, Ніколов, Лєчков, Сіраков та Балаков.

Щоправда, після 1998 року "леви" жодного разу не потрапили на Мундіаль. Якщо ж говорити про чемпіонати Європи, то тут болгари поступаються Україні за кількістю участі. Команда виходила на Євро-1996 та Євро-2004, проте зупинялася на груповій стадії.

Україна та Болгарія зустрічалися п'ять разів і всі ігри були товариськими. Три перемоги святкувала Україна, ще двічі команди розписували нічию. Остання зустріч відбулася у 2012 році, коли наша збірна в єдиному матчі під керівництвом Олександра Заварова мінімально здолала суперника завдяки голу Олександра Кучера.