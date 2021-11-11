11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Україна не має проблем у матчі з Болгарією. Її найкращі роки залишилися позаду

Анатолій Дерека
11 листопада, 09:10
Підопічні Олександра Петракова проведуть спаринг в Одесі напередодні найважливішого поєдинку осені – битви з Боснією та Герцеговиною за вихід у плей-офф відбору ЧС-2022

Олександр Петраков має намір здобути другу перемогу біля керма збірної України саме в Одесі / Фото: Getty Images, УАФ

Сьогодні відбудеться товариський поєдинок за участю нашої національної команди. Збірна України на своєму полі зустрінеться зі збірною Болгарії. Гра проходитиме на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок – о 19:30.

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Онлайн-трансляція матчу Україна – Болгарія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита в одеській битві.

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Олександра Петракова. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" варіюються навколо 1.55, тоді як на гостей виставлений коефіцієнт приблизно в 6.00. Нічия ж оцінюється в 4.10.

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Компанія Україна Нічия Болгарія
Parimatch 1.574.106.50
Favbet 1.564.156.40
Vbet 1.554.306.50
1xbet 1.584.105.85
Marsbet 1.503.806.30

Зазначимо, що експерти не вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.87.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.01. Крім цього, букмекери визначили найімовірніших авторів голів, серед яких більшість представляють українську команду:

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  • Роман Яремчук – 2.00
  • Андрій Ярмоленко – 2.40
  • Артем Довбик – 2.62
  • Данило Сікан – 2.90
  • Руслан Малиновський – 2.90
  • Віктор Циганков – 3.00
  • Віталій Буяльський – 3.30
  • Олександр Зубков – 3.30
  • Микола Шапаренко – 3.50
  • Георгі Мінчев – 4.00
  • Денис Гармаш – 4.00
  • Атанас Ілієв – 4.00

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • Україна виграє у 2 і більше голів – 2.57
  • буде пенальті – 3.00
  • матч пройде без карток – 7.80
  • червона картка – 8.50
  • буде автогол – 9.00
  • один із гравців оформить хет-трик – 17.00

Поєдинок із болгарами стане для України передостаннім цього року і якоюсь підготовкою до головного бою осені – протистояння з Боснією та Герцеговиною у боротьбі за путівку у стикові матчі на ЧС-2022.

Поки що наша команда посідає друге місце у групі, випереджаючи фінів та боснійців на 1 та 2 пункти відповідно. Проте наші суперники зіграли на матч менше.

Наш суперник Болгарія вже втратила шанси на вихід на катарський Мундіаль. Команда Ясена Петрова йде на третьому місці у групі С і вже не має змоги посунути Швейцарію чи Італію з топ-позицій квінтету.

Зазначимо, що славні роки болгарського футболу залишилися позаду. Команда сім разів брала участь на чемпіонатах світу, а 1994 року навіть посіла на ньому 4 місце разом з такими зірками як Стоїчков, Ніколов, Лєчков, Сіраков та Балаков.

Щоправда, після 1998 року "леви" жодного разу не потрапили на Мундіаль. Якщо ж говорити про чемпіонати Європи, то тут болгари поступаються Україні за кількістю участі. Команда виходила на Євро-1996 та Євро-2004, проте зупинялася на груповій стадії.

Україна та Болгарія зустрічалися п'ять разів і всі ігри були товариськими. Три перемоги святкувала Україна, ще двічі команди розписували нічию. Остання зустріч відбулася у 2012 році, коли наша збірна в єдиному матчі під керівництвом Олександра Заварова мінімально здолала суперника завдяки голу Олександра Кучера.