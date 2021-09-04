4 вересня 61’
Україна 1
Франція 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Букмекери різко змінили котирування на матч Україна – Франція. Ми – фаворити!

Андрій Трофімов
4 вересня, 22:42
Імовірність перемоги збірної України після першого тайму, який ми виграли завдяки голу Шапаренко, становить тепер 51%

Україна - Франція. Ми ведемо 1:0 після першого тайму / Фото: Getty Images

Фантастичний удар Шапаренко в кінцівці тайму вивів нашу команду вперед в матчі з чемпіонами світу! Перший тайм матчу Україна – Франція на "Олімпійському" завершився з рахунком 1:0.

Нашій команді дуже потрібна перемога! Онлайн Україна – Франція доступний на нашому сайті у вигляді текстової трансляції.

По завершенні перших 45 хвилин гри аналітики букмекерських контор різко змінили котирування на матч. Фаворити тепер не французи, а ми!

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Імовірність результату матчу ДО його початку:

  • перемога України – 17%
  • нічия – 24%
  • перемога Франції – 59%

Імовірність результату матчу ПІСЛЯ першого тайму:

  • перемога України – 51%
  • нічия – 29%
  • перемога Франції – 20%

Читайте також: Україна – Франція: розклад трансляцій битви з чемпіонами світу

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