3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
3 лютого 22:30
Атлетик --
Реал --
4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Учень Федора Хольца виграв 782 тисячі в інтернеті, але поступився за призами віце-чемпіону

Анатолій Дерека
3 лютого, 21:43
Переможець івента The Venom мав отримати більше мільйона доларів, проте угода перед фіналкою не дозволила гравцям досягти цієї суми

Стефан Нємєц став переможцем The Venom

Вчора вночі добіг кінця топовий онлайн-турнір The Venom, який проводився одним із найбільших румів світу. Його учасниками стали 3782 гравці, які не пошкодували 2650 доларів бай-іну.

Це дозволило перебити гарантію у 10М призових. Переможцю ж належало 1,18 мільйона, однак у результаті жоден із гравців не досяг цієї позначки.

Реклама

Читайте також: Стрімер-півень звинуватив суперника у махінаціях

Перед фінальним столом ТОП-8 гравців домовилися про угоду, згідно з якою 50% призового фонду, що залишився, ділилася б між покеристами відповідно до поточних на той момент стеків.

Лідером за нього сідав мальтієць під ніком 100kunderrisk. У результаті учасник програв у хедз-апі австрійцю Стефану Нємєцу, проте все одно забрав найбільші призи – 793К.

Реклама

Читайте також: П'ятеро австрійців розірвали онлайн-турнір з покеру, вигравши в сумі понад три мільйони

Сам же Нємєц починав стіл п'ятим, тому отримав 782 тисячі. Варто зазначити, що Стефан є учнем легендарного Федора Хольца і навіть брав участь у його покерному шоу "Grind House".

Результати фінального столу The Venom:

Реклама
  1. Стефан Нємєц – 782 тис. доларів
  2. 100kunderrisk – 793,7 тис. доларів
  3. Франсуа Піро – 622,7 тис. доларів
  4. Padishar – 354 тис. доларів
  5. galaxycygnus – 367 тис. доларів
  6. ImHereToFold – 287,6 тис. доларів
  7. Маріо Мосбек – 230,8 тис. доларів
  8. Kylejf – 224,9 тис. доларів