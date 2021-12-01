Тисячу годин в онлайні! Стрімер із Литви побив неймовірний рекорд (відео)

Олександр з Литви б'є рекорд на покерних стрімах

26-річний гравець з Литви Олександр, який виступає під ніком "FatSushiPoker", поставив собі за мету побити рекорд за тривалістю покерного стріму.

Минуле досягнення належало Лукасу Робінсону, який цього літа відсидів у прямому ефірі тисячу годин за 100 днів Олександр же поставив собі за мету провести 95 годин стріму, проте його план було виконано достроково.

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Протягом 78 днів покерист проводив онлайн-ігри по покеру по 7-11 годин на день, після чого шість діб проводив в ефірі аж по 17 годин. Челлендж для литовця стартував 1 вересня.

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Через півтора місяця Олександр зрозумів, що вкладається в 93 дні та вирішив підрахувати, чи вдасться вкластися в 90 днів. Виявилось, що можливо!

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"Коли я зрозумів, що в поточному режимі челендж буде виконано за 93 дні, вирішив порахувати скільки годин потрібно для 90. Виявилося, що по 16-17 щодня. Я відразу вирішив, що не робитиму цього, вважаючи це просто неможливим. Моя дружина Года сказала, що я зобов'язаний впоратися за 90 днів, бо можу на все. Вона так вірила в мене і не давала здаватись усі 90 днів. Чесно сказати, що це досягнення на 100% її. Я б не зміг зробити нічого без Годи, нашої родини та підтримки ком'юніті! Величезне всім дякую".

Протягом цього часу литовського гравця підтримував і сам Лукас Робінсон, а також ще один екс-володар цього рекорду Арлі Шабан, який просидів свою тисячу у 2018 році на стрімах 125 днів.

Крім того, Олександр наростив неабияку фанатську базу. З вересня кількість його фоловерів на Twitch зросла більш ніж два рази (з 2,9 до 6,7 до). На піку його стриманий збирав 560 глядачів.