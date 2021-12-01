3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Тисячу годин в онлайні! Стрімер із Литви побив неймовірний рекорд (відео)

Анатолій Дерека
1 грудня, 15:50
Гравець під ніком FatSushiPoker поставив собі за мету провести тисячу годин стріму за 95 днів, проте зумів перевиконати план

Олександр з Литви б'є рекорд на покерних стрімах

26-річний гравець з Литви Олександр, який виступає під ніком "FatSushiPoker", поставив собі за мету побити рекорд за тривалістю покерного стріму.

Минуле досягнення належало Лукасу Робінсону, який цього літа відсидів у прямому ефірі тисячу годин за 100 днів Олександр же поставив собі за мету провести 95 годин стріму, проте його план було виконано достроково.

Реклама

Протягом 78 днів покерист проводив онлайн-ігри по покеру по 7-11 годин на день, після чого шість діб проводив в ефірі аж по 17 годин. Челлендж для литовця стартував 1 вересня.

Читайте також: Відомий стример вимушено залишив Нідерланди заради продовження ефірів

Через півтора місяця Олександр зрозумів, що вкладається в 93 дні та вирішив підрахувати, чи вдасться вкластися в 90 днів. Виявилось, що можливо!

Реклама

"Коли я зрозумів, що в поточному режимі челендж буде виконано за 93 дні, вирішив порахувати скільки годин потрібно для 90. Виявилося, що по 16-17 щодня. Я відразу вирішив, що не робитиму цього, вважаючи це просто неможливим.

Моя дружина Года сказала, що я зобов'язаний впоратися за 90 днів, бо можу на все. Вона так вірила в мене і не давала здаватись усі 90 днів. Чесно сказати, що це досягнення на 100% її. Я б не зміг зробити нічого без Годи, нашої родини та підтримки ком'юніті! Величезне всім дякую".

Протягом цього часу литовського гравця підтримував і сам Лукас Робінсон, а також ще один екс-володар цього рекорду Арлі Шабан, який просидів свою тисячу у 2018 році на стрімах 125 днів.

Крім того, Олександр наростив неабияку фанатську базу. З вересня кількість його фоловерів на Twitch зросла більш ніж два рази (з 2,9 до 6,7 до). На піку його стриманий збирав 560 глядачів.