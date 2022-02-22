Три способи заробітку на криптовалюті у 2022 році – аналіз експерта

Заробіток на криптовалюті вкрай актуальний у 2022 році / Фото: Getty Images

Криптовалюти – найпопулярніша тема, про яку сьогодні говорять у всьому світі. Але у всіх нас є питання про те, як їх заробити правильно та як на них заробити. Докладніше про це ексклюзивно для.segodnya.ua/ua розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

По-перше, можна піти старим шляхом депозитних розміщень. Ми всі знаємо, як заробляють гроші на відсотках за депозитними вкладами.

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Стекінг

У криптоіндустрії це називається "стекінг" – прибутковість від 3% до 15% річних. Найбільш перспективні для стекінгу токени, мають середньострокову тенденцію до зростання курсу.

Тому насамперед слід звертати увагу не так на відсоток стекінгу, як у стабільність роботи товару підприємства. Ще актуальними токенами для стекінгу є EOS, Stellar, Cardano, TRON і Tezos.

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Плюс у тому, що психологічне навантаження на інвестора невисоке. Вибрали один раз інструмент, вклали гроші і не переживаєте про мінливість ринкової ситуації та рухи ціни на біржі. Мінус у тому, що прибутковість невисока.

Криптофонди

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По-друге, можна скористатися способом отримання прибутку на роботі криптофонду. Враховуючи той факт, що цей напрямок все ще дуже молодий, працездатність компаній висока та бажання "завоювати всі гроші світу", також на максимальних рівнях.

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Отже – як варіанти диверсифікації своїх вкладів спосіб сприятливий. Серед негативних складових можна відзначити також термін життя таких корпорацій. Немає впевненості в тому, наскільки вони дбають про свою репутацію та наскільки довгострокові у них плани щодо розвитку своїх фондів.

Прибутковість фондів у середньому сягає 7-10% річних через диверсифікацію. По суті, вони купують безліч інструментів, щоб у середньому вийти на позитивну динаміку за прибутковістю.

Торгівля криптовалютами

По-третє, найкращим способом заробити на криптовалютах буде активна торгівля. Це один із найбільш складних способів, який вимагає підготовки, знань, навичок та терпіння. Серед позитивних складових – надприбутки та висока прибутковість за спекуляціями.

Серед негативних складових – неготовність більшості відповідати за свої спекуляції. Високий психологічний тиск та, як наслідок, втрати грошей замість прибутку. Якщо говорити про прибуток, то 100% річних за прибутковістю у такий спосіб можна зробити.

Кому який спосіб підходить?

Новачку найкраще підійде варіант заробітку на стекінгу. Важливо розібратися в механізмі, почитати історію продукту та аналітичні записки та вже можна інвестувати.

Людині, яка знайома з розподілом особистих грошей у різні інвестиційні фонди, підійде варіант інвестицій у криптофонд. І лише досвідченому трейдеру, який знає, що таке спекуляції варто займатися активним одержанням прибутку на коливаннях ціни.

Перевага всіх цих способів у тому, що вони приносять людям прибуток. Це сучасні варіанти інвестицій, які залучають людей, отже, там є волатильність.

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Зазначимо, що для пасивного доходу прийнятні лише стекінг та інвестиції у криптофонди. Заробити великі суми грошей із невеликого стартового капіталу можна лише активною торгівлею.

Серед ризиків для всіх цих варіантів збагачення є те, що можна втратити всі гроші. Ніякі криптогроші не захищені на 100% і немає гарантій, що при їхньому зникненні хтось потурбується пошуком і поверненням.