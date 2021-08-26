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Син екс-гравця збірної України виграв PlayStation у кіберфутбольному турнірі по PES

Анатолій Дерека
26 серпня, 17:05
Даніїл Шелаєв тріумфував на кібертурнірі в Кривому Розі та тепер може бути представником Кривбасу на чемпіонату з віртуального футболу

Даніїл Шелаєв прославляє прізвище батька у кіберспорті

23-24 серпня в Кривому Розі пройшов чемпіонат Європи з кіберфутболу. 11 європейських країн позмагалися в грі на симуляторі eFootball 2021.

Переможцем турніру стали серби, чий представник у фіналі здолав гравця з Туреччини. А ось Україна вилетіла в 1/4 фіналу від Португалії.

Чемпіонат пройшов за підтримки футбольного клубу Кривбас. Також організатори провели товариський турнір Kryvbas FIFA Cup серед любителів.

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Його переможцем став Даніїл Шелаєв. Хлопець є сином екс-футболіста збірної України Олега Шелаєва, який встиг пограти в Зорі, Шахтарі, Дніпрі та Металісті.

За тріумф у турнірі Данило виграв Sony PlayStation 5. Крім того, Шелаєв-молодший може стати представником Кривбасу на турнірах по кіберфутболу.

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