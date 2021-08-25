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Стрімер з Тернополя здолав німця в престижному турнірі до Дня Незалежності України

Андрій Трофімов
25 серпня, 18:10
Експерт PokerMatch Степан Соляник зумів здобути Кубок в івенті Independence Cup, уклавши угоду з німцем Паулем Мікаелісом

Степан Соляник виграв турнір до Дня Незалежності в Одесі / Фото: PokerMatch

В Одесі проходить велика покерна серія PokerMatch UA Millions. З 20 по 29 серпня на учасників чекає 9 супертурнірів!

Загальний призовий фонд подій складе понад 10 мільйонів гривень. Переможцем першого івенту PokerMatch Millions став одесит Володимир Гулько.

Вчора ж підійшов до кінця турнір Independence Cup, присвячений святкуванню Дня Незалежності України. У финалці була запекла боротьба, адже за перші три години гри не сталося жодного ауту!

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Одним з фаворитів турніру був досвідчений німець Пауль Мікаеліс, який зробив кілька нокаутів за фінальним столом. У підсумку німець дійшов до хедз-апу, де уклав угоду зі своїм опонентом.

Ним став покерний стрімер і новий експерт PokerMatch Степан Соляник. Після угоди Паулю дісталося 515 тисяч гривень, а українець з Тернополя отримав 450 тисяч і Кубок чемпіона!

Календар наступних ігор PokerMatch UA Millions:

Дати Івент Бай-ін Гарантія
25 серпняPokerMatch Stars Bounty9200 грн500 тис. грн
25 серпняHyper Turbo Event3500 грн200 тис. грн
26-27 серпняProgressive Knockout 8-max11 500 грн500 тис. грн
28-29 серпняGoodbye Summer1000/5500 грн500 тис. грн
25-29 серпняMain Event2500/20 000 грн3 млн грн

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