Стрімер з Тернополя здолав німця в престижному турнірі до Дня Незалежності України

Степан Соляник виграв турнір до Дня Незалежності в Одесі / Фото: PokerMatch
В Одесі проходить велика покерна серія PokerMatch UA Millions. З 20 по 29 серпня на учасників чекає 9 супертурнірів!
Загальний призовий фонд подій складе понад 10 мільйонів гривень. Переможцем першого івенту PokerMatch Millions став одесит Володимир Гулько.
Вчора ж підійшов до кінця турнір Independence Cup, присвячений святкуванню Дня Незалежності України. У финалці була запекла боротьба, адже за перші три години гри не сталося жодного ауту!
Одним з фаворитів турніру був досвідчений німець Пауль Мікаеліс, який зробив кілька нокаутів за фінальним столом. У підсумку німець дійшов до хедз-апу, де уклав угоду зі своїм опонентом.
Ним став покерний стрімер і новий експерт PokerMatch Степан Соляник. Після угоди Паулю дісталося 515 тисяч гривень, а українець з Тернополя отримав 450 тисяч і Кубок чемпіона!
Календар наступних ігор PokerMatch UA Millions:
|Дати
|Івент
|Бай-ін
|Гарантія
|25 серпня
|PokerMatch Stars Bounty
|9200 грн
|500 тис. грн
|25 серпня
|Hyper Turbo Event
|3500 грн
|200 тис. грн
|26-27 серпня
|Progressive Knockout 8-max
|11 500 грн
|500 тис. грн
|28-29 серпня
|Goodbye Summer
|1000/5500 грн
|500 тис. грн
|25-29 серпня
|Main Event
|2500/20 000 грн
|3 млн грн