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Столиця проти басків: де дивитися матч Атлетіко – Атлетік та хто фаворит

Анатолій Дерека
13 січня, 15:30
Прогноз та список трансляцій матчу у Суперкубку Іспанії. Мадридці прагнуть битися з Реалом у дербі, тоді як команда з Більбао хоче захистити трофей, здобутий минулого року

Марселіно (ліворуч) та Дієго Сімеоне (праворуч) змагатимуться за путівку у фінал Суперкубку Іспанії

Сьогодні, 13 січня, відбудеться другий поєдинок 1/2 фіналу Кубка Іспанії. У битві за путівку у вирішальний матч зійдуться Атлетіко та Атлетік. Матч відбудеться в Ер-Ріяді на Міжнародному стадіоні короля Фахда. Початок – о 21:00.

Де дивитись матч Атлетіко – Атлетік? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, Атлетіко є явним фаворитом матчу. Котирування на вихід "матрацників" у фінал рівні 1.57, тоді як на Атлетік – 2.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • прохід Атлетіко – 61%
  • прохід Атлетіка – 39%

Якщо ж говорити про котирування на основний час, то на Атлетіко можна поставити за 2.11, а на Атлетік – за 3.95. Коефіцієнт на нічию становить 3.20. Крім того, букмекери не вірять у результативний матч. Ставки на тотал менше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1.55 (ймовірність 62%).

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У фінальному матчі переможець "атлетичної" пари зіграє з мадридським Реалом, який учора здолав Барселону у півфіналі. Що ж до сьогоднішніх суперників, то команди ведуть у Ла Лізі боротьбу за путівки до єврокубків. Мадридці займають 4 місце, ділячи його з Реал Сосьєдад.

Атлетіко та Атлетік цього сезону вже зіграли в нульову нічию в чемпіонаті / Фото: Getty Images

В останніх матчах "матрацники" не вражають – лише 1 перемога у шести іграх чемпіонату. Атлетик займає 9 місце, розташувавшись у трьох балах від єврокубкової зони. Команда Марселіно також не в найкращій формі, здобувши лише дві перемоги у 12-ти останніх матчах Ла Ліги.