Стерненко назвав відомого геймера малоросом – киянин вважає Крим російським (відео)

Сергій Стерненко знайшов скандальний відеозапис з геймером Олександром Костильовим

В українському киберспорті розгорівся скандал через відомого геймера Олександра s1mple Костилєва. Український активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Twitter опублікував неоднозначний запис річної давнини.

На ньому s1mple веде стрім та грає в CS:GO. Одним з питань, яке було адресоване гравцеві, стосувався територіальної приналежності Криму.

На запитання "Крим український або російський?" Олександр заявив "Russia". Це обурило Сергія Стерненка, який звинуватив Костилєва в сепаратизмі.

Кіберспортсмен-малорос Олександр Костилєв "S1mple" (з NaVi) назвав Крим російським. Костилєв — громадянин України. Народився у Києві. Він далеко не вперше демонструє свою любов до окупантів. Але цього разу наговорив собі на статтю 110 кримінального кодексу.

Стаття 110 КК називається "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Зазначимо, що Костилєв входить у команду Natus Vincere (NaVi), яка складається з геймерів України та Росії.

Після публікації Стерненка в коментарях під фото Костилєва на його сторінці в Instagram обрушилася масова критика від незадоволених користувачів. Поки ж сам s1mple і його команда не коментували цей епізод.

Відзначимо, що 23 лютого суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна.

Причина – розбійний напад і викрадення депутата райради. Спочатку він був відправлений в СІЗО, але вже на початку квітня йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

В кінці травня суд скасував і цю міру покарання. Стерненку дали рік умовно, а всі інші звинувачення або відпали за терміном давності, або визнані недоведеними.