Одразу потрапив у призи! Найтитулованіший покерист світу повернувся за стіл після діареї та ковіду

Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

На Світовий серії покеру добіг кінця 17-й ігровий день. У ніч із п'ятниці на суботу визначилися ще два володарі золотих браслетів.

Стали відомі підсумки турніру №31 з Лоуболлу з бай-іном 10 тисяч доларів. Усього було виконано 118 входів, що дозволило зібрати 1,1 мільйона доларів призового фонду.

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Найкращим гравцем івенту став уродженець Флориди Браян Хастінгс, який здолав у хедз-апі Еріка Вассерсона. Тріумф приніс покеристу не лише майже 300К, а й шостий браслет за кар'єру.

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А ось рекордсмену WSOP з браслетів Філу Хельмуту зовсім трохи не вистачило до фінального столу на першому івенті після діареї та ковіду. PokerBrat став восьмим, заробивши 31,5К.

Результати фінального столу турніру WSOP Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship :

Браян Хастінгс – 292,1 тис. доларів Ерік Вассерсон – 180,5 тис. доларів Деніел Зак – 129,6 тис. доларів Шон Діб – 94,6 тис. доларів Марко Джонсон – 70,1 тис. доларів Джордан Зігель – 52,8 тис. доларів Юваль Бронштейн – 40,4 тис. доларів

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Крім того, визначився переможець чемпіонату з Омаху PLO за 1000 доларів бай-іну. Ним став досвідчений гравець Даніель Вайнман. Для покериста з Атланти це принесло не лише другий браслет у кар'єрі, але і аж 60-те попадання у призи на WSOP.

Результати фінального столу турніру WSOP Pot-Limit Omaha 8-Handed :