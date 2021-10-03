Впораються і без Зінченка? Став відомий фаворит топ-поєдинку АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Сіті

Пеп Гвардіола та Юрген Клопп проведуть одну з ключових дуелей в боротьбі за титул Прем'єр-Ліги / Фото: Офіційний сайт ФК "Манчестер Сіті"

Увечері пройде центральний поєдинок 7-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому змагатимуться останні два чемпіона АПЛ. Ліверпуль прийме Манчестер Сіті. Початок – о 18:30. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита в дербі.

На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на успіх підопічних Гвардіоли становить приблизно 2.45, тоді як на перемогу Ліверпуля в середньому ймовірність 3.00. Нічия ж оцінюється в районі 3.50.

Компанія Ліверпуль Нічия Ман Сіті Parimatch 2.95 3.50 2.44 Favbet 3.00 3.55 2.50 Vbet 3.04 3.50 2.41 1xbet 3.04 3.52 2.47 Marsbet 3.05 3.55 2.43

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Також експерти вважають, що в матчі буде багато голів. Ставка на тотал більше 2,5 становить 1.70, тоді як на ТМ – 2.16. Водночас букмекери вірять, що обидві команди зможуть забити. Коефіцієнт – 1.59. Крім того, стали відомі головні фаворити на гол у зустрічі:

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 2.20

Ферран Торрес (Манчестер Сіті) – 2.60

Габріель Жезус (Манчестер Сіті) – 3.00

Діогу Жота (Ліверпуль) – 3.20

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 3.20

Ріяд Марез (Манчестер Сіті) – 3.20

Садіо Мане (Ліверпуль) – 3.50

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Обидві команди йдуть серед лідерів чемпіонату Англії. Ліверпуль посідає друге місце, відстаючи від Челсі на два очки. Сіті же поки шостий, проте має лише на один пункт менше, ніж мерсисайдці. Перемога сьогодні дозволить одній з команд очолити турнірну таблицю АПЛ.

У нинішньому сезоні обидві команди по два рази вже встигли втратити очки. Ліверпуль зіграв внічию з Челсі та Брентфордом, тоді як Манчестер Сіті поступився в першому турі Тоттенхему і розписав "нулівку" з Саутгемптоном.

Остання зустріч команд відбулася в лютому цього року і закінчилася розгромною перемогою манкуніанців на виїзді (1:4). На гол Салаха гості відповіли дублем Гюндогана, а також точними ударами Стерлінга і Фодена.