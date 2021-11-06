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Минай --
Маріуполь --
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Динамо --
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Знову хет-трик Буяльського? Динамо не помітить Ворсклу у центральному матчі туру УПЛ

Анатолій Дерека
6 листопада, 14:25
Київська команда є беззаперечним фаворитом у дуелі з полтавцями та має шанси відірватися від Шахтаря у таблиці.

Віталій Буяльский / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбудеться поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона країни. Київське Динамо прийме вдома Ворсклу з Полтави. Зустріч відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Початок – о 17:00.

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Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворскла буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу киян варіюються навколо 1.32, тоді як на гостей виставлено коефіцієнт вище 9.20. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.30.

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Компанія Динамо Нічия Ворскла
Parimatch 1.325.209.50
Favbet 1.345.109.30
Vbet 1.335.8010.00
1xbet 1.295.209.20
Marsbet 1.305.3010.00

Також експерти вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.76, тоді як на "менше" можна поставити за 2.08.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.15. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Віктор Циганков – 1.85
  • Руслан Степанюк – 2.55
  • Денис Гармаш – 2.55
  • Лукас Ранжел – 2.55
  • Віталій Буяльський – 2.75
  • Вітіньо – 3.20
  • Олів'є Тілль – 3.55
  • Ібрагім Кане – 4.00

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.60
  • червона картка – 3.00
  • Ворскла не програє – 3.25
  • Динамо виграє в 3 і більше голів – 3.55
  • буде автогол – 7.75
  • один із гравців оформить хет-трик – 10.00

На цей момент Динамо лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України. Підопічні Мірчі Луческу виграли 11 із 13-ти матчів УПЛ та випереджають Шахтар на три бали. Ворскла йде на четвертому місці та відстає від Динамо аж на десять пунктів.

Зазначимо, що востаннє команди зустрічалися у травні цього року у Полтаві. Тоді Динамо розгромило суперника з рахунком 5:1, а хет-трик у матчі оформив Віталій Буяльський.