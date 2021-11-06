Знову хет-трик Буяльського? Динамо не помітить Ворсклу у центральному матчі туру УПЛ

Віталій Буяльский / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Сьогодні відбудеться поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона країни. Київське Динамо прийме вдома Ворсклу з Полтави. Зустріч відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Початок – о 17:00.
Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворскла буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.
На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу киян варіюються навколо 1.32, тоді як на гостей виставлено коефіцієнт вище 9.20. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.30.
|Компанія
|Динамо
|Нічия
|Ворскла
|Parimatch
|1.32
|5.20
|9.50
|Favbet
|1.34
|5.10
|9.30
|Vbet
|1.33
|5.80
|10.00
|1xbet
|1.29
|5.20
|9.20
|Marsbet
|1.30
|5.30
|10.00
Також експерти вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.76, тоді як на "менше" можна поставити за 2.08.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.15. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Віктор Циганков – 1.85
- Руслан Степанюк – 2.55
- Денис Гармаш – 2.55
- Лукас Ранжел – 2.55
- Віталій Буяльський – 2.75
- Вітіньо – 3.20
- Олів'є Тілль – 3.55
- Ібрагім Кане – 4.00
Читайте також: Де і коли дивитись матч Динамо – Ворскла
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.60
- червона картка – 3.00
- Ворскла не програє – 3.25
- Динамо виграє в 3 і більше голів – 3.55
- буде автогол – 7.75
- один із гравців оформить хет-трик – 10.00
На цей момент Динамо лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України. Підопічні Мірчі Луческу виграли 11 із 13-ти матчів УПЛ та випереджають Шахтар на три бали. Ворскла йде на четвертому місці та відстає від Динамо аж на десять пунктів.
Зазначимо, що востаннє команди зустрічалися у травні цього року у Полтаві. Тоді Динамо розгромило суперника з рахунком 5:1, а хет-трик у матчі оформив Віталій Буяльський.