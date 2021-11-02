2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Зможуть і без Кумана: чому Барселона впевнено обіграє Динамо у Києві

Анатолій Дерека
2 листопада, 11:12
Каталонців вважають явними фаворитами зустрічі, проте для Динамо сьогоднішня гра – останній шанс залишитися у боротьбі за путівку до плей-офф ЛЧ

Віктор Циганков та Ансу Фаті - лідери сьогоднішніх Динамо та Барселони / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться двобій 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чемпіона України Динамо. Команда Мірчі Луческу зіграє вдома проти іспанської Барселони. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок – о 22:00.

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Онлайн-трансляція матчу Динамо – Барселона буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита матчу в столиці України.

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є каталонська команда. Ставки на перемогу Барселони варіюються у районі 1.71, тоді як на киян виставлений коефіцієнт вище 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.00.

Компанія Динамо Нічия Барселона
Parimatch 5.104.001.70
Favbet 5.103.951.71
Vbet 5.204.001.71
1xbet 5.304.081.71
Marsbet 5.204.001.71

Також експерти вважають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.83, тоді як на "менше" можна поставити за 2.07.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.81. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів. Серед фаворитів переважно гравців іспанської команди:

  • Мемфіс Депай – 2.00
  • Люк Де Йонг – 2.20
  • Феліпе Коутіньо – 2.40
  • Ансу Фаті – 2.60
  • Юссуф Демір – 2.80
  • Гаві – 3.00
  • Віктор Циганков – 3.00
  • Ерік Рамірес – 3.20
  • Сержіньо Дест – 3.20
  • Денис Гармаш – 3.20

Мемфіс Депай / Фото: Reuters

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.55
  • Барселона виграє у 2 і більше м'ячі – 2.83
  • тотал більше 3,5 – 2.90
  • червона картка – 4.60
  • дубль Мемфіса Депая – 6.00
  • буде автогол – 9.00

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У перших трьох турах Динамо набрало лише один бал, зігравши внічию з Бенфікою (0:0), тоді як проти Баварії (0:5) та Барселони (0:1) кияни виявилися слабкими. Єдиний гол у минулому поєдинку команд забив Жерар Піке, який через травму сьогодні у Києві не зіграє.

Каталонці ж набирали очки лише у матчі з Динамо, а після тієї зустрічі так жодного разу і не виграли у чемпіонаті Іспанії. Поразки від Реала (1:2) та Райо Вальєкано (0:1) коштували Рональду Куману місця на тренерській лаві і тепер до Києва команду привіз його експомічник Серхі Бархуан.