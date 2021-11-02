Зможуть і без Кумана: чому Барселона впевнено обіграє Динамо у Києві

Віктор Циганков та Ансу Фаті - лідери сьогоднішніх Динамо та Барселони / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться двобій 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чемпіона України Динамо. Команда Мірчі Луческу зіграє вдома проти іспанської Барселони. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок – о 22:00.

Реклама

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Барселона буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита матчу в столиці України.

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є каталонська команда. Ставки на перемогу Барселони варіюються у районі 1.71, тоді як на киян виставлений коефіцієнт вище 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.00.

Компанія Динамо Нічия Барселона Parimatch 5.10 4.00 1.70 Favbet 5.10 3.95 1.71 Vbet 5.20 4.00 1.71 1xbet 5.30 4.08 1.71 Marsbet 5.20 4.00 1.71

Також експерти вважають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.83, тоді як на "менше" можна поставити за 2.07.

Реклама

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.81. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів. Серед фаворитів переважно гравців іспанської команди:

Мемфіс Депай – 2.00

Люк Де Йонг – 2.20

Феліпе Коутіньо – 2.40

Ансу Фаті – 2.60

Юссуф Демір – 2.80

Гаві – 3.00

Віктор Циганков – 3.00

Ерік Рамірес – 3.20

Сержіньо Дест – 3.20

Денис Гармаш – 3.20

Мемфіс Депай / Фото: Reuters

Реклама

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

буде пенальті – 2.55

Барселона виграє у 2 і більше м'ячі – 2.83

тотал більше 3,5 – 2.90

червона картка – 4.60

дубль Мемфіса Депая – 6.00

буде автогол – 9.00

Читайте також: Де й коли дивитись матч Динамо – Барселона

У перших трьох турах Динамо набрало лише один бал, зігравши внічию з Бенфікою (0:0), тоді як проти Баварії (0:5) та Барселони (0:1) кияни виявилися слабкими. Єдиний гол у минулому поєдинку команд забив Жерар Піке, який через травму сьогодні у Києві не зіграє.

Каталонці ж набирали очки лише у матчі з Динамо, а після тієї зустрічі так жодного разу і не виграли у чемпіонаті Іспанії. Поразки від Реала (1:2) та Райо Вальєкано (0:1) коштували Рональду Куману місця на тренерській лаві і тепер до Києва команду привіз його експомічник Серхі Бархуан.