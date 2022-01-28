Скільки завоює медалі Україна на Олімпіаді-2022 – прогноз

Абраменко - наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні
Вже за тиждень, 4 лютого, у Пекіні стартують 24-ті зимові Олімпійські Ігри. Понад чотири тисячі спортсменів з'їдуться до столиці Китаю, серед яких буде 45 українців. До вашої уваги – склад збірної України на Олімпіаду-2022.
Букмекери вже почали брати ставки на підсумки Ігор. На жаль, величезних шансів у українських спортсменів не спостерігається. Пробіжимося котируваннями на події, пов'язані з нашими представниками.
Звичайно, більшості цікаво визначити країну-фаворита Олімпіади-2022. Нею безапеляційно є Норвегія. Коефіцієнт на те, що скандинави наберуть найбільшу кількість золотих медалей, дорівнює всього 1.25. А ось в Україну майже не вірять. Цифра 500.00 – тому явне підтвердження.
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Норвегія
|1.25
|Німеччина
|7.50
|ДКР
|11.00
|Канада
|12.00
|США
|15.00
|...
|...
|Україна
|500.00
Більше того, нашій країні дають всього 12% на завоювання золотої медалі! Коефіцієнт на те, що українці виграють хоча б одне змагання на Олімпіаді, дорівнює 7.50.
Навіть наявність медалі будь-якого калібру стане для України успіхом. На те, що наша команда поїде додому без золота, срібла чи бронзи, дорівнює лише 1.45.
Найбільші шанси у наших спортсменів на медалі бачаться у біатлоні. Особливо це стосується жіночих індивідуальних перегонів, а також жіночої естафети.
|ВИГЛЯД БІАТЛОНУ
|СПОРТСМЕН
|КОЕФІЦІЄНТ
|Змішана естафета 4х6 км
|100.00
|Індивідуальні перегони 20 км, чоловіки
|Дмитро Підручний
|125.00
|Спринт 10 км, чоловіки
|Дмитро Підручний
|125.00
|Естафета 4х7,5 км, чоловіки
|100.00
|Індивідуальні перегони 15 км, жінки
|Юлія Джима
|40.00
|Індивідуальні перегони 15 км, жінки
|Олена Білосюк
|80.00
|Спринт 7,5 км, жінки
|Олена Білосюк
|150.00
|Спринт 7,5 км, жінки
|Юлія Джима
|200.00
|Естафета 4х6 км, жінки
|50.00
Крім того, букмекери виділяють і шанси золотого медаліста 2018 року у фрістайлі Олександра Абраменка. Коефіцієнт на його перемогу у лижній акробатиці дорівнює 40.00.
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