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Скільки завоює медалі Україна на Олімпіаді-2022 – прогноз

Анатолій Дерека
28 січня, 13:46
Наша делегація їде до Пекіна у складі 45 осіб та у статусі аутсайдерів. Розповідаємо про котирування букмекерів на наших спортсменів

Абраменко - наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже за тиждень, 4 лютого, у Пекіні стартують 24-ті зимові Олімпійські Ігри. Понад чотири тисячі спортсменів з'їдуться до столиці Китаю, серед яких буде 45 українців. До вашої уваги – склад збірної України на Олімпіаду-2022.

Букмекери вже почали брати ставки на підсумки Ігор. На жаль, величезних шансів у українських спортсменів не спостерігається. Пробіжимося котируваннями на події, пов'язані з нашими представниками.

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Звичайно, більшості цікаво визначити країну-фаворита Олімпіади-2022. Нею безапеляційно є Норвегія. Коефіцієнт на те, що скандинави наберуть найбільшу кількість золотих медалей, дорівнює всього 1.25. А ось в Україну майже не вірять. Цифра 500.00 – тому явне підтвердження.

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КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ
Норвегія1.25
Німеччина7.50
ДКР11.00
Канада12.00
США15.00
......
Україна500.00

Більше того, нашій країні дають всього 12% на завоювання золотої медалі! Коефіцієнт на те, що українці виграють хоча б одне змагання на Олімпіаді, дорівнює 7.50.

Навіть наявність медалі будь-якого калібру стане для України успіхом. На те, що наша команда поїде додому без золота, срібла чи бронзи, дорівнює лише 1.45.

Оргкомітет зимової Олімпіади-2022 у Пекіні представив дизайн медалей / Фото: Twitter

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Найбільші шанси у наших спортсменів на медалі бачаться у біатлоні. Особливо це стосується жіночих індивідуальних перегонів, а також жіночої естафети.

ВИГЛЯД БІАТЛОНУ СПОРТСМЕН КОЕФІЦІЄНТ
Змішана естафета 4х6 км100.00
Індивідуальні перегони 20 км, чоловікиДмитро Підручний125.00
Спринт 10 км, чоловікиДмитро Підручний125.00
Естафета 4х7,5 км, чоловіки100.00
Індивідуальні перегони 15 км, жінкиЮлія Джима40.00
Індивідуальні перегони 15 км, жінкиОлена Білосюк80.00
Спринт 7,5 км, жінкиОлена Білосюк150.00
Спринт 7,5 км, жінкиЮлія Джима200.00
Естафета 4х6 км, жінки50.00

Крім того, букмекери виділяють і шанси золотого медаліста 2018 року у фрістайлі Олександра Абраменка. Коефіцієнт на його перемогу у лижній акробатиці дорівнює 40.00.

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