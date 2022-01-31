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Скандальний Білзерян обдурив красуню-письменницю, яка виграла його іменний турнір

Павло Василенко
31 січня, 18:34
Алекс О'Брайен виграла фрірол до Дня народження Дена Білзеряна, але обіцяний їй хедз-ап так і не був організований. На допомогу прийшла Ванесса Кейд

Ден Білзерян не організував обіцяний хедз-ап Алекс О'Брайєн

Нещодавно у світі покеру спалахнув скандал за участю епатажного Дена Білзеряна . Американець вірменського походження на честь свого дня народження організував фрірол Bilzerian Birthday, організований одним із онлайн-румів.

Ден Білзерян влип у новий скандал / Фото: Instagram Дена Білзеряна

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Його переможцем стала наукова письменниця Алекс О'Брайєн, яка непрофесійно грає в покер. За умовами турніру їй було обіцяно хедз-ап із Білзеряном, але Ден вирішив дати задню та відмовився від івента.

О'Брайен висловлювала обґрунтовані претензії покер-руму і їй як компенсацію запропонували квиток на хедз-ап турнір WSOP Online. Але Алекс відмовилася, мотивуючи тим, що це не той турнір, на який вона розраховувала.

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Втрутитися у ситуацію вирішив інший покер-рум, який запропонував дівчині зіграти з одним із своїх амбасадорів. У підсумку О'Брайен прийняла запрошення і зіграла дуель проти Ванесси Кейд.

Ванесса Кейд – одна з найгарячіших покеристок світу / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Перемога та 10 тисяч доларів призових дісталися Ванессі, яка вирішила відправити гроші на благодійність. Зазначимо, що канадка також мала конфлікт з Білзеряном кілька років тому.

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Кейд звинувачувала покериста у зневажливому ставленні до дівчат через масу розпусних фото в Instagram. У відповідь Ден назвав Ванессу "дівчиною легкої поведінки".