Двобій за Лігу чемпіонів: де дивитись матч Челсі – Тоттенхем та хто фаворит

Ромелу Лукаку (ліворуч) та Харрі Кейн (праворуч) – головні надії лондонських команд в атаці / Фото: Getty Images

У неділю, 23 січня, пройде один із центральних поєдинків 23-го туру АПЛ. У лондонській битві зійдуться Челсі та Тоттенхем. Матч відбудеться у столиці Англії на арені "Стемфорд Брідж". Початок – о 18:30.

Де дивитись матч Челсі – Тоттенхем? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Челсі – Тоттенхем онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх. На їхню думку, Челсі є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу "синіх" рівні 1.82, тоді як на Тоттенхем – 4.80. Коефіцієнт на нічию становить 3.60. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Челсі – 53%

нічия – 27%

перемога Тоттенхема – 20%

Команди виборюють позиції в топ-четвірці, будучи по суті прямими конкурентами за путівки до Ліги чемпіонів. Челсі йде третім, безнадійно відставши від Манчестер Сіті на 13 очок. Про чемпіонські перегони команда Тухеля вже може забути.

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При цьому лондонці випереджають шостий Тоттенхем на 8 очок, проте команда Конте зіграла аж на чотири поєдинки менше. За італійського наставника "шпори" ще не програвали в АПЛ, однак у півфіналі Кубка Ліги двічі поступилися Челсі (0:2 та 0:1).