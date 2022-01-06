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Шевченко повертається після ковіду: де дивитись матч Сассуоло – Дженоа та хто фаворит

Анатолій Дерека
6 січня, 10:10
Прогноз та список трансляцій матчу в чемпіонаті Італії. Український наставник встиг перехворіти на ковід під час паузи і тепер готовий перемагати середняка

Андрій Шевченко на чолі Дженоа / Фото: Getty Images

Сьогодні у Серії А пройде поєдинок 20-го туру за участю команди Андрія Шевченка. Вдень Сассуоло прийме Дженоа. Матч пройде у Реджіо-нель-Емілії на стадіоні "Мапей Читта дель Триколорі". Початок – о 17:30.

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Де дивитись матч Сассуоло – Дженоа? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

На думку Parimatch, "зелено-чорні" мають більше шансів на успіх. Котирування на перемогу Сассуоло дорівнюють 1.76, тоді як на перевагу генуезців – 4.80. Нічию оцінюють коефіцієнтом 3.85. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Сассуоло – 54%
  • нічия – 25%
  • перемога Дженоа – 21%.

Сассуоло застряг у центрі турнірної таблиці. Команда Діонісі посідає 13-тє місце та має комфортну перевагу над зоною вильоту (13 очок). Водночас екскоманда Роберто Де Дзербі забиває чимало (30 голів у чемпіонаті), проте перемоги даються їй рідко – лише шість цього сезону.

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Своєю чергою Дженоа таки відкриває зону вильоту, перебуваючи на 18-му місці й відстаючи від Спеції на п'ять балів. Команда здобула лише одну перемогу в сезоні, а за Андрія Шевченка набрала лише два бали у 7 іграх. Втім, календар у "грифонів" був жахливий, а нічию в матчі з Аталантою клуб явно може занести собі в актив.