Шанси є, навіть коли їх немає! Українець вийшов у фінал великого турніру у Чехії

Андрій Любовецький успішно виступає на WSOP Europe

Цими днями в чеському Розвадові проходить Світова серія покеру Європи. Організатори намітили 15 суперівентів, у яких розіграють золоті браслети WSOP.

Два дні тому стартував один із найдорожчих турнірів Platinum High Roller із бай-іном 25 тисяч. Подія зібрала 72 входи, а цієї ночі визначився фінальний стіл.

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За нього вийшов один із двох українців, що беруть участь, Андрій Любовецький. Щоправда, починати 8-макс наш співвітчизник буде з найкоротшим стеком. У свою чергу, інший українець Олег Охотський посів лише 41 місце.

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Чіплідером є чеський гравець Мартін Кабрел, який вже має у своєму активі два золоті браслети. Зазначимо, що слідом за ним іде фін Йоні Йоукімайнен, який нещодавно посів друге місце на WSOPE і звинуватив у цьому футболку.

Чіпкаунт турніру WSOP #10 25К Platinum High Roller: