3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Шанси є, навіть коли їх немає! Українець вийшов у фінал великого турніру у Чехії

Анатолій Дерека
1 грудня, 18:00
Андрій Любовецький опинився за фінальним столом івенту хайролерів на WSOP Europe, проте вирішальну частину гри він розпочне з мінімальним стеком

Андрій Любовецький успішно виступає на WSOP Europe

Цими днями в чеському Розвадові проходить Світова серія покеру Європи. Організатори намітили 15 суперівентів, у яких розіграють золоті браслети WSOP.

Два дні тому стартував один із найдорожчих турнірів Platinum High Roller із бай-іном 25 тисяч. Подія зібрала 72 входи, а цієї ночі визначився фінальний стіл.

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За нього вийшов один із двох українців, що беруть участь, Андрій Любовецький. Щоправда, починати 8-макс наш співвітчизник буде з найкоротшим стеком. У свою чергу, інший українець Олег Охотський посів лише 41 місце.

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Чіплідером є чеський гравець Мартін Кабрел, який вже має у своєму активі два золоті браслети. Зазначимо, що слідом за ним іде фін Йоні Йоукімайнен, який нещодавно посів друге місце на WSOPE і звинуватив у цьому футболку.

Чіпкаунт турніру WSOP #10 25К Platinum High Roller:

  1. Мартін Кабрел – 9,18 млн
  2. Йоні Йоукімайнен – 7,35 млн
  3. Джордан Вестморленд – 7,14 млн
  4. Оле Шеміон – 5,23 млн
  5. Дідьє Рабл – 3,02 млн
  6. Томер Підун – 1,73 млн
  7. Том-Аксель Беделл – 1,44 млн
  8. Андрій Любовецький – 1,21 млн