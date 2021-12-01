Шанси є, навіть коли їх немає! Українець вийшов у фінал великого турніру у Чехії

Андрій Любовецький успішно виступає на WSOP Europe
Цими днями в чеському Розвадові проходить Світова серія покеру Європи. Організатори намітили 15 суперівентів, у яких розіграють золоті браслети WSOP.
Два дні тому стартував один із найдорожчих турнірів Platinum High Roller із бай-іном 25 тисяч. Подія зібрала 72 входи, а цієї ночі визначився фінальний стіл.
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За нього вийшов один із двох українців, що беруть участь, Андрій Любовецький. Щоправда, починати 8-макс наш співвітчизник буде з найкоротшим стеком. У свою чергу, інший українець Олег Охотський посів лише 41 місце.
Чіплідером є чеський гравець Мартін Кабрел, який вже має у своєму активі два золоті браслети. Зазначимо, що слідом за ним іде фін Йоні Йоукімайнен, який нещодавно посів друге місце на WSOPE і звинуватив у цьому футболку.
Чіпкаунт турніру WSOP #10 25К Platinum High Roller:
- Мартін Кабрел – 9,18 млн
- Йоні Йоукімайнен – 7,35 млн
- Джордан Вестморленд – 7,14 млн
- Оле Шеміон – 5,23 млн
- Дідьє Рабл – 3,02 млн
- Томер Підун – 1,73 млн
- Том-Аксель Беделл – 1,44 млн
- Андрій Любовецький – 1,21 млн