Шахтар проти Шерифа: список трансляцій та котирування на матч

Шахтар – Шериф. Розминка перед матчем / Фото: Reuters
Сьогодні – остання битва Шахтаря у Лізі чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі вже не зможе покращити своє турнірне становище – "гірники" залишають єврокубки, посівши четверте місце у групі.
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Але матч має інтригу. Чи зможе Шахтар взяти реванш у Шерифа за поразку у першому турі? Чи український тренер молдавського клубу Юрій Вернідуб знову зможе налаштувати свою команду на принципове протистояння з "гірниками"?
Букмекери Parimatch вважають фаворитом український клуб. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря становить 1.75, на нічию – 3.80, на перемогу Шеріфа – 5.00.
Імовірність результату матчу з котирувань Parimatch:
- перемога Шахтаря – 55%
- нічия – 26%
- перемога Шерифа – 19%
Розклад трансляцій матчу Шахтар – Шериф:
- Мегого
- Матч! Футбол 3 (Росія)
- 5 GOLD Ізраїль
- Arena Sport 10 Хорватія
- Arena Sport 4Сербія
- beIN Connect Франція
- BT Sport Extra 4
- C Більше Streaming Фінляндія
- C Більше Streaming Швеція
- Cosmote Sport 9 Греція
- Cytavision Sports 7
- DAZN Канада, Німеччина
- Eleven Sports 6 Португалія
- EXXEN Digital Туреччина
- Paramount+ США
- Pickx+ Sports 6
- Polsat Sport Premium 6
- Prime TV Молдова
- Sky Sport 255 Італія
- Sky Sport 7 Австрія
- TSN Malta 7
- ViaPlay Данія