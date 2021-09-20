22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Головна Гра Букмекери

Шахтар або Динамо? Букмекери не змогли визначити фаворита в матчі за Суперкубок України

Анатолій Дерека
20 вересня, 13:45
Донецька та київська команди мають рівні шанси на те, щоб стати володарем останнього трофея сезону 2020/2021

Шахтар і Динамо битимуться за Суперкубок України / Фото: официальный сайт УПЛ

У середу, 22 вересня, відбудеться поєдинок за Суперкубок України, в якому змагатимуться київське Динамо і донецький Шахтар. Зустріч пройде на НСК Олімпійський в Києві. Початок – о 21:00.

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Хто фаворит матчу? Букмекери вважають шанси команд приблизно рівними. На перемогу кожної з команд виставлені котирування в середньому по 2.60. Нічия в основний час оцінюється приблизно в 3.55.

Компанія Шахтар нічия Динамо
Parimatch 2.603.552.60
Favbet 2.543.702.58
Vbet 2.663.802.69
1xbet 2.603.542.60
Фан Спорт 2.603.542.60

Скільки голів буде забито? Букмекери очікують результативний матч. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 1.79, тоді як на "менше" можна поставити за 2.04. Крім того, велика ймовірність того, що відрізняться обидві команди – 1.64.

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Хто заб'є гол? Найбільш ймовірними голеадорами букмекери вважають наступних гравців:

  • Лассіна Траоре (Шахтар) – 2.55
  • Віктор Циганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтар) – 2.75
  • Віталій Буяльський (Динамо) – 3.00
  • Ілля Шкурін (Динамо) – 3.20
  • Фернандо (Шахтар) – 3.55
  • Алан Патрік (Шахтар) – 3.75
  • Беньямін Вербіч (Динамо) – 4.00
  • Педріньо (Шахтар) – 4.00

Найімовірнішим рахунком в основний час букмекери називають 1:1 з коефіцієнтом 7.0. Таким чином велика ймовірність того, що матч перейде в серію пенальті. На перемогу кожної з команд в "лотереї" виставлений коефіцієнт 7.50.

Відзначимо, що в прямій трансляції матч Динамо – Шахтар буде доступний на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV.

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