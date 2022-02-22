Наймиліша відповідь на агресію РФ: жовто-синій птах миру потрапив до Instagram (відео)

Юліана Раст та її чарівний папуга / Фото: Instagram Юліанни Раст

Юліану Раст можна назвати однією з найгарячіших дружин покеристів. Бразилійка є дружиною Брайана Раста, одного з найуспішніших гравців в історії.

Американець виграв за овальним столом понад 20 мільйонів доларів, а також став володарем п'яти браслетів WSOP. Хоча, звичайно, головною окрасою його життя варто називати Юліану.

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Дівчина активно подорожує світом і веде Instagram, на який підписано майже 800 тисяч фоловерів. Сьогодні Юліана показала на сторінці відео з гарним папугою.

Символічно, що тварина була пофарбована у жовто-синій колір під прапором України, яка переживає чергову ескалацію агресії з боку Росії.

Нагадаємо, що вчора президент РФ Володимир Путін офіційно визнав так звані ЛДНР незалежними державами. Таким чином, Росія стала першою у світі країною, яка заявила про легітимізацію терористичних угруповань.

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Реакція України та світу

Після заяви Путіна відбулося засідання Ради національної безпеки України, на якій секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії.

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням "ЛДНР".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі попередила Україну, що президент РФ Володимир Путін зараз реалізовує сценарій 2008 року щодо вторгнення до її країни , що коштувало їй 20% територій

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав терористичні утворення. Вже 22 лютого Лондон запровадить нові санкції проти Кремля.

Світова спільнота розцінила подію як акт агресії проти України